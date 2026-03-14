Seleccionados los seis semifinalistas del XXVIII Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna (Jaén)

Cartel con los semifinalistas del XXVIII Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna (Jaén). - ASOCIACIÓN MIAQUE

PORCUNA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El Concurso de Bandas Emergentes (CBE) Ciudad de Porcuna (Jaén) ya tiene sus ocho semifinalistas, elegidos de entre los 256 grupos de toda España que se han presentado a la vigésimo octava edición de este certamen que organizan el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Miaque.

Se trata de Duendes del Parke (Barcelona), Álamo 51 (Murcia), Los Justicieros y T-Lenoir Rock, ambos de Madrid, Roswell (Linares) y Espidifunk (Córdoba).

Precisamente el número de semifinalistas, que pasan de ocho a seis, y de finalistas, de tres a dos, es una de las principales novedades de esta edición, con el objetivo de dinamizar el formato y seguir impulsando la calidad del certamen. Algo que también se busca con el aumento de premios: 1.500 euros para el ganador y 1.000 para el segundo clasificado.

Desde la Asociación Cultural Miaque se ha destacado que "el nivel sigue creciendo y cada año es más difícil seleccionar a las bandas". "En esta edición se han presentado 256 grupos y el jurado ha dedicado muchas horas a escuchar y valorar todo el material recibido para elegir a las propuestas que competirán en directo", ha afirmado, no sin agradecer la participación a todas los grupos y esa labor de selección.

Esa cifra supone un incremento del 10,3 por ciento respecto a la edición anterior, lo que "confirma la buena salud del concurso y su consolidación como uno de los certámenes de referencia del panorama musical emergente".

Las semifinales tendrán lugar en este mes de marzo y abril al aire libre en distintos enclaves de Porcuna. Rock con matices punk y toques urbanos y electrónicos o con influencias indie y blues serán algunos de los estilos que se podrán disfrutar, así como rock con sonidos latinos y reggae o fusionado con funk y groove.

El público asistente dará a cada banda una nota del uno al diez. Estas votaciones supondrán el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el 60 por ciento restante corresponderá a la otorgada por el jurado. Se clasificarán para la final las formaciones con las dos mejores puntuaciones.

La actuación en la que se decidirá el ganador del XXVIII CBE Ciudad de Porcuna tendrá lugar el próximo verano en el MiaqueFest 2025. Este certamen pretende ofrecer una oportunidad a las formaciones que comienzan su andadura en el mundo de la música.

Desde 1998, ha servido como "plataforma para cientos de bandas que han encontrado en Porcuna un trampolín para dar a conocer su música". Algo que se refleja en el amplio listado de grupos que han pasado por él, "muchos de ellos hoy consagrados".

Guadalupe Plata, La barca de Sua, Trasthucada, Supersanwich, Jarrillólata, La Inesperada Sol Dual, Lokole, Boss and Over, Jammin Dose, Los News, The Royal Flash, Maldito Swing, El Kamión de la Basura, Santísima, The Niftys, Vilma, Mojo Experience, Wahira, Sergio Gómez, Canastéreo, Paramon Union, Pavana Dingo, Los Jaleo o Terral son algunos de ellos. En 2025, los granadinos El Niño Delta se hicieron con el primer premio.

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