Semana Santa Córdoba 2026: guía completa de horarios y recorridos de todas las hermandades

CÓRDOBA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Córdoba es uno de los eventos más emblemáticos y esperados de la ciudad, y en 2026 se celebrará del 28 de marzo al 5 de abril. Durante esta semana, 42 hermandades recorrerán las calles de la capital andaluza, acompañadas por bandas de música, penitentes, costaleros y la devoción de numerosos fieles.

Cabe destacar que únicamente tres cofradías no formarán parte de la Carrera Oficial que rodea la Mezquita-Catedral: se trata de Las Lágrimas, La O y Las Angustias de Alcolea. Las dos primeras realizarán su procesión el Sábado de Pasión y permanecerán en sus barrios de origen, y la tercera saldrá en procesión el Viernes Santo y también permanecerá en su barriada de origen. A continuación, se detallan las hermandades que saldrán cada día y los recorridos que seguirán.

SÁBADO DE PASIÓN (28 de marzo)

Las Lágrimas. Desde la la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Sale a las 19,00 horas y entra a las 23,15 horas.

Presentación al Pueblo. Desde la Parroquia San Vicente Ferrer. Sale a las 15,30 horas y entra a las 23,43 horas.

DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)

Entrada Triunfal. Desde la Parroquia de San Lorenzo Mártir. Sale a las 09,45 horas y entra a las 16,00 horas.

Hermandad de Las Penas. Desde la Parroquia de Santiago Apóstol. Sale a las 16,15 horas y entra a las 22,30 horas.

Hermandad de El Rescatado. Desde la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio. Sale a las 16,10 horas y entra a las 23,15 horas.

Hermandad de Vera Cruz. Desde la Parroquia San José y Espiritu Santo. Sale a las 18,00 horas y entra a las 23,50 horas.

Hermandad de La Esperanza. Desde la Parroquia de San Andrés Apóstol. Sale a las 16,30 horas y entra a las 23,10 horas.

Hermandad de El Amor. Desde la Parroquia de Jesús Divino Obrero. Sale a las 17,30 horas y entra a las 00,30 horas.

Hermandad de El Huerto. Desde la Parroquia de San Francisco y San Eulogio. Sale a las 17,30 horas y entra a las 23,30 horas.

LUNES SANTO (30 de marzo)

Hermandad de La Merced. Desde la Parroquia de San Antonio de Padua. Sale a las 15,46 horas y entra a las 00,52 horas.

Hermandad de La Estrella. Desde la Parroquia de San Fernando. Sale a las 16,15 horas y entra a las 01,30 horas.

Hermandad de La Sentencia. Desde la Parroquia de San Nicolás de la Villa. Sale a las 18,25 horas y entra a las 00,20 horas.

Vía Crucis. Desde la Parroquia de San Juan y todos los Santos. Sale a las 20,10 horas y entra a las 01,00 horas.

Hermandad de Las Ánimas. Desde la Parroquia de San Lorenzo Mártir. Sale a las 19,45 horas y entra a las 01,30 horas.

MARTES SANTO (31 de marzo)

Hermandad de La Agonía. Desde la Parroquia de Santa Victoria. Sale a las 17,40 horas y entra a las 02,00 horas.

Hermandad de La Universitaria. Desde la Basílica de Juramento de San Rafael. Sale a las 17,15 horas y entra a las 23,20 horas.

Hermandad de La Sangre. Desde la Iglesia Conventual del Santo Ángel (Padres Capuchinos). Sale a las 16,40 horas y entra a las 23,15 horas.

Hermandad de El Buen Suceso. Desde la Parroquia de San Andrés. Sale a las 17,10 horas y entra a las 23,30 horas.

Hermandad de La Santa Faz. Desde la Parroquia de San Juan y Todos los Santos. Sale a las 19,00 horas y entra a las 00,20 horas.

Hermandad de El Prendimiento. Desde el Santuario de María Auxiliadora. Sale a las 18,30 horas y entra a las 01,55 horas.

MIÉRCOLES SANTO (1 de abril)

Hermandad de El Perdón. Desde la Iglesia de San Roque. Sale a las 17,15 horas y entra a las 23,30 horas.

Hermandad de La Paz. Desde la Iglesia Conventual del Santo Ángel (Padres Capuchinos). Sale a las 17,30 horas y entra a las 00,45 horas.

Hermandad del Calvario. Desde la Parroquia de San Lorenzo. Sale a las 18,00 horas y entra a las 00,50 horas.

Hermandad de La Misericordia. Desde la Basílica de San Pedro. Sale a las 19,10 horas y entra a las 00,10 horas.

Hermandad de La Pasión. Desde la Parroquia Nuestra Señora de la Paz. Sale a las 20,35 horas y entra a las 01,00 horas.

Hermandad de La Piedad. Desde la Parroquia de San Antonio María Claret. Sale a las 17,10 horas y entra a las 00,10 horas.

JUEVES SANTO (2 de abril)

Hermandad de El Nazareno. Desde la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno. Sale a las 17,20 horas y entra a las 22,50 horas.

Hermandad de La Caridad. Desde la Parroquia de San Francisco y San Eulogio. Sale a las 17,00 horas y entra a las 22,15 horas.

Hermandad de El Caído. Desde el Santuario de Nuestra Señora del Carmen. Sale a las 17,10 horas y entra a las 00,30 horas.

Hermandad de La Cena. Desde la Parroquia Beato Álvaro de Córdoba. Sale a las 18,15 horas y entra a las 01,40 horas.

Hermandad de Las Angustias. Desde la Real Iglesia de San Agustín. Sale a las 19,00 horas y entra a las 01,15 horas.

Hermandad del Cristo de Gracia. Desde la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio. Sale a las 19,05 horas y entra a las 03,00 horas.

VIERNES SANTO - MADRUGÁ (3 de abril)

Hermandad de la Buena Muerte. Desde la Real Colegiata de San Hipólito. Sale a las 00,00 horas y entra a las 05,20 horas.

VIERNES SANTO (3 de abril)

Hermandad de La Caridad - Vía Crucis. Desde la Parroquia de San Francisco y San Eulogio. Sale a las 11,00 horas y entra a las 14,00 horas.

Hermandad de La Soledad. Desde la Parroquia de Santa María de Guadalupe. Sale a las 16,45 horas y entra a las 00,30 horas.

Hermandad de La Expiración. Desde la Real Iglesia de San Pablo. Sale a las 19,00 horas y entra a las 23,30 horas.

Hermandad de El Descendimiento. Desde la Parroquia de San José y Espíritu Santo. Sale a las 19,50 horas y entra a las 00,50 horas.

Hermandad de La Conversión. Desde la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Sale a las 17,20 horas y entra a las 03,10 horas.

Hermandad de Los Dolores. Desde el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. Sale a las 18,30 horas y entra a las 01,40 horas.

Hermandad de El Sepulcro. Desde la Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos. Sale a las 20,50 horas y entra a las 01,10 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (4 de abril)

El Resucitado. Desde la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas. Sale a las 09,30 horas y entra a las 15,15 horas.