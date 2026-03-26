Semana Santa de Jaén 2026: guía completa de horarios y recorridos de todas las hermandades

Archivo - Imagen de archivo de una de las procesiones de la Semana Santa jiennense. - OBISPADO DE JAÉN - Archivo

JAÉN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaén se alista para acoger la Semana Santa, una de las citas más destacadas de su calendario, que tendrá lugar del 28 de marzo al 4 de abril. A lo largo de estos días, las calles de la ciudad se llenarán de procesiones, música y devoción de fieles que rememoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. A continuación, se detalla las cofradías que realizarán su estación de penitencia, junto con sus horarios y recorridos previstos:

DOMINGO DE RAMOS (29 de abril)

Hermandad de la Borriquilla. Desde la iglesia de Nuestra Señora de Belén y San Roque. Sale a las 10,50 horas, llega a la carrera oficial a las 11,40 y entra en el templo a las 15,10 horas.

Hermandad de la Santa Cena. Desde la parroquia de San Juan Pablo II. Sale a las 16,15 horas, llega a la carrera oficial a las 19,00 y entra en el templo a las 00,15 horas.

Hermandad de la Estrella. Desde la plaza de la Purísima Concepción. Sale a las 16,15 horas, llega a la carrera oficial a las 19,40 y entrada a la casa de hermandad a las 22,30 horas.

Cofradía de la Oración en el Huerto. Desde la basílica menor de San Ildefonso. Sale a las 18,45 horas, llega a la carrera oficial a las 20,30 y entra en el templo a las 23,45 horas.

LUNES SANTO (30 de marzo)

Hermandad de Caridad y Salud. Desde la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Sale a las 15,00 horas, llega a la carrera oficial a las 18,30 y entra en el templo a las 00,00 horas.

Hermandad de la Amargura. Desde la iglesia de El Salvador. Sale a las 16,50 horas, llega a la carrera oficial a las 19,20 y entra en el templo a las 23,30 horas.

Cofradía de los Estudiantes. Desde la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Sale a las 17,30 horas, llega a la carrera oficial a las 20,25 y entra en el templo a las 22,10 horas.

Hermandad de la Sentencia. Primer año que procesiona. Desde el colegio Jesús María. Sale a las 16,45 horas, llega a la carrera oficial a las 17,55 y regreso a las 21,30 horas.

MARTES SANTO (31 de marzo)

Hermandad de Jesús Divino Maestro. Desde el colegio Divino Maestro. Sale a las 16,30 horas, llega a la carrera oficial a las 18,45 y entra en el colegio a las 22,15 horas.

Cofradía de la Clemencia. Desde la parroquia de Santa María Magdalena. Sale a las 17,30 horas, llega a la carrera oficial a las 19,40 y entra en el templo a las 23,45 horas.

Hermandad del Silencio. Desde la iglesia de Cristo Rey. Sale a las 20,00 horas, llega a la carrera oficial a las 21,25 y entra en el templo a las 00,30 horas.

MIÉRCOLES SANTO (1 de abril)

Hermandad del Cautivo. Desde la parroquia de Santa Isabel. Sale a las 16,55 horas, llega a la carrera oficial a las 19,20 y entra en el templo a las 00,30 horas.

Hermandad del Perdón. Desde la iglesia de Cristo Rey. Sale a las 17,30 horas, llega a la carrera oficial a las 19,50 y entra en el templo a las 00,30 horas.

Hermandad de la Buena Muerte. Salida desde la Catedral. Sale a las 18,45 horas, llega a la carrera oficial a las 20,50 y entra en el templo a las 22,40 horas.

JUEVES SANTO (2 de abril)

Hermandad de la Lanzada. Desde la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual. Sale a las 9,30 horas, llega a la carrera oficial a las 12,30 y entra en el templo a las 15,30 horas.

Cofradía de la Vera Cruz. Desde la basílica menor de San Ildefonso. Sale a las 17,30 horas, llega a la carrera oficial a las 20,00 y entra en el templo a las 23,30 horas.

Hermandad de la Expiración. Desde la iglesia de San Bartolomé. Sale a las 19,00 horas, llega a la carrera oficial a las 21,15 y entra en el templo a las 23,25 horas.

Hermandad del Gran Poder. Desde la parroquia de la Santa Cruz. Sale a las 18,15 horas, llega a la carrera oficial a las 22,05 y entra en el templo a las 01,45 horas.

VIERNES SANTO - MADRUGÁ (3 de abril)

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, El Abuelo. Desde el Camarín de Jesús. Sale a las 02,30 horas, llega a la carrera oficial a las 08,45 y entra en el templo a las 13,00 horas.

VIERNES SANTO (3 de abril)

Hermandad del Santo Sepulcro. Desde la parroquia de San Juan y San Pedro. Sale a las 19,00 horas, llega a la carrera oficial a las 21,20 y entra en el templo a las 23,45 horas.

Cofradía de la Soledad. Desde la basílica menor de San Ildefonso. Sale a las 20,45 horas, llega a la carrera oficial a las 22,05 y entra en el templo a las 00,00 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (4 de abril)

Cofradía del Resucitado. Salida desde la basílica menor de San Ildefonso: Sale a las 10,00 horas, llega a la carrera oficial a las 11,30 y entra en el templo a las 14,30 horas.