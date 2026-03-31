La Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo (Granada) cumple 25 años

CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

La celebración de la tradicional Semana Viviente del municipio granadino de Cuevas del Campo celebra en este 2026 su 25 aniversario como una de las manifestaciones culturales y patrimoniales más singulares de la provincia.

Para celebrar la efeméride y presentar la edición se ha celebrado este martes un acto en el Palacio de Condes de Gabia de la capital que ha contado con la participación de la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, la alcaldesa del municipio, Carmen Rocío Martínez, y el director de escena, Antonio Montellanos.

La representación, que se desarrolla el Jueves y el Viernes Santo, a partir de las 17,00 horas, convierte a todo este municipio de la comarca de Baza en un gran escenario al aire libre y destaca por su valor artístico, su realismo y la implicación vecinal.

Caracuel ha destacado que desde la Diputación participan desde el inicio de esta celebración "impulsando la interpretación, la escenografía, la dirección o con el apoyo de los recursos técnicos que se despliegan en ese día". "Todo ello lo hacemos a través de la Concertación. Este nivel de implicación es, sin duda, lo que hace que esta Semana Santa Viviente sea única y que trascienda más allá de lo local y también más allá de estas fechas", ha agregado.

Además, la diputada ha subrayado el carácter participativo de esta tradición y ha indicado que "todo un pueblo se vuelca en esta actividad, ya que vecinos y vecinas de todas las edades participan, colaboran para dar vida a cada escena, convirtiendo esta celebración en un proyecto que nace desde la propia población y que se trabaja durante todo el año".

Por su parte, la alcaldesa de Cuevas del Campo, Carmen Rocío Martínez, ha señalado que "todas las escenas van acompañadas de las mejores bandas sonoras que existen, haciendo aún más real y humana esta fabulosa representación. Los escenarios son de gran impacto visual, sobre toda la loma, donde se realiza la crucifixión de Jesús, lugar centenario que acoge cada año a más de 5.000 visitantes. En la actualidad participamos más de 600 actores y año tras año hemos ido actualizando vestuarios, sonido y escenografía. También queremos innovar en cuanto a lo que es la trayectoria de la representación", ha añadido.

A lo largo de estos días, vecinos y visitantes pueden vivir escenas tan representativas como la entrada triunfal en Jerusalén el Domingo de Ramos, en el que el municipio se transforma por completo, y las representaciones del Jueves y Viernes Santo, con un impresionante drama de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Todo ello, conforma un espectáculo lleno de emoción, calidad artística y fidelidad histórica que atrae cada año a numerosos visitantes. A esta programación se suma el mercado romano, que completa una experiencia cultural y turística única.