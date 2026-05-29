Sevilla.-"Indignación" en las autoescuelas por falta de examinadores: "Pedimos más plantilla o exámenes por las tardes"

Manifestación de las autoescuelas de Sevilla en protesta por la falta de examinadores, frente a la Jefatura Provincial de Tráfico
Manifestación de las autoescuelas de Sevilla en protesta por la falta de examinadores, frente a la Jefatura Provincial de Tráfico - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 17:58
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SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoescuelas de Sevilla han llevado a cabo una concentración este viernes, 29 de mayo, para reclamar "más examinadores o que se puedan realizar exámenes por las tardes". "Existe una bolsa de alumnos con la que no podemos trabajar para que se presenten a la prueba, dado que no hay funcionarios para ello ni nos dan exámenes para poder hacerlo nosotros".

Así lo asegura Leopoldo Cotán, representante de la plataforma 'Más exámenes, más examinadores', en declaraciones a Europa Press, durante el acto de protesta, que ha tenido lugar frente a la Jefatura Provincial de Tráfico.

"Para el segundo examen, algunos alumnos esperan hasta seis meses, y en Sevilla hay unos 18.000 estudiantes que esperan para examinarse del permiso", esgrime el portavoz de la citada organización, al tiempo que remarca que el número de examinadores depende del Ministerio y que la situación se ve agravada porque "muchos se dan de baja o se jubilan y no meten sustitutos".

Cotán afirma que desconocen en su sector "dónde va el dinero que se recauda con las tasas de exámenes y si están formando a esos nuevos funcionarios". "Lo que sí sabemos es que estamos sin exámenes y sin examinadores", subraya.

La plataforma anuncia que si no obtienen respuesta a sus demandas, en 20 días volverán a organizar otras protestas, "ya a nivel de Andalucía". "Estamos indignados, no podemos más, de modo que reclamamos que aumenten la plantilla o las horas por las tardes, lo que sea, pero los sábados no es la opción para quitar el volumen de la bolsa de alumnos existente".

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