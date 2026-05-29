Siete comunidades de regantes podrán acceder a concesiones individuales de riego de la presa de Siles (Jaén)

Presa de Siles - CHG

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha finalizado la valoración de las solicitudes al concurso de concesiones de la reserva de agua del embalse de Siles (Jaen). De esta forma, siete comunidades de regantes cumplen los requisitos podrán acceder a concesiones individuales de riego, mientras que dos han quedado excluidas en el proceso.

Desde el organismo de cuenca se ha indicado en un comunicado que se trata de "un paso decisivo para culminar el proceso de regularización de los regadíos previsto en el Plan Hidrológico de la Demarcación".

Con este informe de valoración, la CHG culmina la fase técnica de anélisis, depuración de duplicidades y verificación de superficies, un proceso "complejo" que ha requerido la revisión detallada de cartografía, la resolución de situaciones de doble concurrencia y la solicitud de documentación complementaria a las entidades solicitantes.

El informe confirma que siete comunidades de regantes cumplen los requisitos establecidos en el pliego de bases y podran acceder a una concesión administrativa, mientras que dos solicitudes han quedado excluidas por no cumplir los criterios exigidos.

En conjunto, la superficie regable definida asciende a algo mas de 4.424 hectáreas. A partir de este momento, la CHG continuara la tramitación individualizada de las concesiones para cada comunidad de regantes, conforme a la normativa vigente.

La CHG ha destacado "el importante esfuerzo" de la Comisaría de Aguas para dar respuesta a una demanda histórica de los regantes de la Sierra de Segura, un procedimiento iniciado en 2021 y que permitirá, por primera vez, el uso regulado y sostenible de la reserva de 6,18 hectómetros cúbicos del embalse de Siles.

Esta actuación, según la CHG, supone "un avance decisivo para garantizar el acceso ordenado al recurso y poner en valor una infraestructura largamente esperada por el territorio".

La presa de Siles fue inaugurada en 2015, aunque sin conducciones por discrepancias entre Gobierno de España y Junta de Andalucía sobre a qué administración correspondía ejecutarlas.