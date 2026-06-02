El Sindicato Médico Andaluz y el PP acuerdan pactar mejoras de la plantilla para evitar paros contra carga asistencial

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, en una atención a medios. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acordado iniciar un proceso de diálogo para, de cara al inicio de la nueva legislatura autonómica, "seguir avanzando en la mejora de las condiciones profesionales de los médicos y facultativos dentro del marco competencial de la comunidad autónoma y del Servicio Andaluz de Salud (SAS)". El plazo para tener un acuerdo es el próximo 30 de junio. Hasta entonces, el SMA se compromete a no impulsar ningún paro o huelga para reclamar estas mejoras.

Dentro de este proceso de trabajo se abordarán cuestiones relacionadas con las condiciones de ejercicio profesional, la carga asistencial, la organización de la actividad sanitaria, el modelo de jornada asistencial, la conciliación familiar, el desarrollo profesional, la planificación de los recursos humanos sanitarios, la atracción y retención del talento médico, el reconocimiento del liderazgo clínico, la participación de los profesionales en la mejora del sistema sanitario y aquellas medidas organizativas que contribuyan a mejorar tanto la calidad asistencial como las condiciones en las que desarrollan su labor los médicos y facultativos andaluces.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha calificado este paso de "muy importante" y ha confiado en que el Ministerio de Sanidad tome nota y "abandone la prepotencia y la soberbia" que mantiene la huelga del colectivo médico contra el Estatuto Marco que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes.

Según recoge el SMA en un comunicado, "ambas partes coinciden en que los médicos y facultativos desempeñan un papel esencial en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de la sanidad pública, y en que su alta cualificación, responsabilidad asistencial y compromiso diario requieren una atención específica por parte de las administraciones públicas".

Asimismo, continúa la nota, "reconocen la situación actual de conflicto existente en estos momentos entre el colectivo médico y facultativo y el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España, una cuestión de ámbito nacional cuya solución requiere una respuesta adecuada por parte de las instituciones responsables de dicha negociación".

El trabajo que se realizará ahora por parte del SMA y el PP "partirá del reconocimiento de la aportación estratégica que realizan los médicos al sostenimiento del sistema sanitario público y abordará aquellas cuestiones que resultan esenciales para el desarrollo de su actividad profesional, la calidad asistencial y la sostenibilidad futura del sistema".