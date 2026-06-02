Sindicatos alertan del "fantasma de la temporalidad" y la "dependencia del sector servicios" ante la bajada del paro

Archivo - Imagen de la oficina de Empleo en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF de Andalucía han celebrado la caída del paro en el mes mayo en la comunidad, pero han alertado del "fantasma de la temporalidad" y de una "excesiva dependencia del sector servicios". Al mismo tiempo, han destacado la necesitad de crear "empleo estable y de calidad" y avanzar en "nuevos derechos laborales".

Según han señalado en sendas notas de prensa, por parte de UGT han afirmado que "estos datos consolidan una tendencia positiva que viene observándose durante los últimos meses y que está permitiendo a Andalucía reducir progresivamente su peso dentro del desempleo nacional". Por ello, el sindicato ha subrayado que esta evolución "demuestra que las políticas orientadas a la estabilidad laboral, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la mejora de las condiciones de trabajo están dando resultados". "Sin embargo, también creemos que estos datos deben servir para abrir una nueva etapa en la que el objetivo no sea únicamente crear empleo, sino garantizar que ese empleo sea cada vez más estable, mejor remunerado y compatible con una vida digna".

Desde UGT Andalucía han aseverado que "la fortaleza que actualmente muestran los indicadores laborales debe traducirse en nuevas conquistas para la clase trabajadora". "Es el momento de seguir avanzando en la reducción de la jornada laboral, mejorar los salarios para recuperar poder adquisitivo, reforzar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, incrementar la protección de la salud laboral y combatir todas las formas de precariedad que aún persisten en nuestro mercado de trabajo", ha añadido.

Por último, la organización sindical ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas democráticas con representación parlamentaria para que "sitúen en el centro de la acción política la defensa de los derechos laborales, la igualdad, la cohesión social y los servicios públicos. Andalucía necesita seguir avanzando hacia un modelo económico más justo, inclusivo y sostenible, capaz de generar riqueza sin dejar a nadie atrás".

Por otro lado, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha valorado el dato del paro en Andalucía en el mes de mayo, pero ha matizado que "la realidad laboral sigue mostrando más sombras que luces con la persistencia de la precariedad y con un desempleo de larga duración que roza el 42% y con un 61% de las personas en paro que no cobran ninguna prestación".

Gallardo ha explicado que "seguimos teniendo demasiadas personas sin empleo, muchos trabajos precarios, salarios bajos y escasa protección social, por lo que la euforia de las cifras oficiales no se corresponde con la realidad de las familias".

De hecho, según ha destacado CCOO, el 61% de los contratos que se hicieron en mayo en Andalucía fueron contratos temporales, "y estamos viendo una tendencia al alza de este tipo de contratación". El sindicato ha señalado que "la economía andaluza y su mercado laboral ya tienen la madurez, el músculo y la entidad suficiente para dejar atrás el fantasma de la temporalidad", al tiempo que ha aseverado que "Andalucía tiene cuerpo para consolidar un modelo laboral donde el contrato indefinido sea la norma mayoritaria y estructural. No podemos seguir permitiendo que con niveles tan altos de ocupación el modelo productivo se siga escudando en una flexibilidad ficticia".

La secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía ha afirmado que "el tejido empresarial de nuestra tierra tiene la solvencia necesaria para garantizar la estabilidad y la dignidad que la clase trabajadora andaluza se ha ganado a pulso y no es asumible que el empleo que se crea siga marcado por la estacionalidad y la precariedad".

Finalmente, por su parte, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha advertido de que "estos datos deben analizarse con cautela, ya que mayo es tradicionalmente un mes favorable para el empleo por el incremento de la actividad en el sector servicios vinculado al inicio de la temporada turística y estival".

En este sentido, la bajada del paro "sigue evidenciando la fuerte dependencia de Andalucía de actividades económicas estacionales, especialmente el turismo y la hostelería, lo que dificulta la consolidación de un mercado laboral estable y de calidad", ha señalado Girela.

A su juicio, "aunque es una buena noticia que el desempleo continúe reduciéndose, no podemos conformarnos con un modelo productivo que año tras año repite los mismos patrones de temporalidad y dependencia de campañas concretas". Girela ha insistido en que "es imprescindible que las administraciones impulsen políticas de empleo orientadas a la estabilidad laboral y al fortalecimiento de los servicios públicos y de sectores innovadores como la industria, las energías renovables y las nuevas tecnologías. Además de hablar de creación de empleo, debemos poder decir que es de calidad".

Respecto a la contratación, la Central Sindical ha destacado que del total de 260.710 contratos registrados en Andalucía durante el mes de mayo, el 61,01% fue de carácter temporal y el 38,99% tuvo carácter indefinido. "Los datos no mienten y vuelven a demostrar que la creación de empleo en Andalucía sigue sustentándose mayoritariamente sobre contratos temporales, una realidad que limita las oportunidades de desarrollo profesional y personal y que genera incertidumbre entre las familias andaluzas", ha manifestado Girela.

Asimismo, el sindicato ha valorado positivamente la reducción del desempleo entre los jóvenes menores de 25 de años, con 1.379 parados menos durante el último mes. "Es fundamental seguir reforzando las políticas de empleo dirigidas a los jóvenes para ofrecerles oportunidades laborales estables y evitar que la precariedad o la emigración se conviertan en la única salida para desarrollar sus proyectos", ha subrayado Girela.

En cuanto a sexos, el desempleo femenino en Andalucía continúa siendo muy superior al masculino. De las 548.120 personas desempleadas registradas en mayo, el 61,6% son mujeres frente al 38,4% de hombres.

En este sentido, Girela ha advertido de que "la reducción del paro sigue sin corregir una desigualdad estructural que afecta especialmente a las mujeres andaluzas, que continúan soportando mayores dificultades para acceder al empleo y desarrollar carreras profesionales estables". Por ello, ha reclamado "políticas específicas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la conciliación y la reducción de las brechas laborales y salariales que aún persisten en nuestra sociedad".