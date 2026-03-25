Sindicatos médicos valoran el acuerdo de Carrera Profesional del que sale "reforzado" el SAS tras varias movilizaciones

Archivo - Personal sanitario en el Muñoz Cariñanos, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Negociación de Salud han valorado este miércoles positivamente el acuerdo alcanzado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, para contar con un nuevo modelo de Carrera Profesional en virtud del cual, por ejemplo, alrededor de 44.600 profesionales sanitarios, tanto médicos como personal de administración y gestión, podrán escalar de nivel. Los sindicatos han destacado que este acuerdo llega tras varias movilizaciones para exigir este modelo.

Desde CSIF han calificado el acuerdo de "histórico" porque "desde hace muchos años reclamamos un acuerdo que se le negaba a la mayoría de los profesionales del SAS". "Este acuerdo conlleva mejoras en las retribuciones de los profesionales, garantías del desarrollo profesional y el derecho a ver recompensadas retributivamente la evolución y la mejora continua en el desempeño de la profesión y, por ello, también va a suponer un elemento más para la estabilidad de los profesionales en el sistema".

"El SAS --han apostillado-- sale reforzado" y han anunciado que "vamos a seguir peleando" ya que "creemos que se puede seguir mejorando en algunas cuestiones como los baremos". Por parte de Satse, el Sindicato de Enfermería en Andalucía ha valorado el acuerdo, ya que con él se desbloquea la entrada en vigor del nuevo modelo de Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya aprobación permanecía paralizada desde diciembre de 2023.

Según explica el Sindicato de Enfermería, el nuevo acuerdo permitirá retomar la tramitación del modelo aprobado en Mesa Sectorial de Sanidad en diciembre de 2023, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2024, pero cuya tramitación quedó en suspenso al incumplir los requisitos técnicos y económicos exigidos por Función Pública y Hacienda, requisito imprescindible para su elevación al Consejo de Gobierno.

Tras meses de negociación y movilizaciones, Satse recalca que el acuerdo firmado este 25 de marzo modifica el anterior para que cumplan las condiciones necesarias para que el nuevo modelo pueda ser elevado al Consejo de Gobierno antes de la finalización de la legislatura con las elecciones convocadas para el próximo 17 de mayo, "tal y como han garantizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el Consejero de Sanidad, Antonio Sanz, presentes en la firma", ha recogido la central sindical en una nota.

CCOO Andalucía apoya este nuevo modelo, "uno más", porque, "tras múltiples incumplimientos por parte de la Junta de Andalucía, que nos obligaron a convocar movilizaciones, hemos conseguido que la Administración abriera un nuevo proceso de negociación que acaba de concluir". Desde UGT, han aplaudido el "cambio de actitud "de la Consejería de y del SAS para llegar a "acuerdos productivos para trabajadores y pacientes que mejoren las condiciones laborales y, además, sean un revulsivo para atraer a los que se marcharon y evitar que se tengan que ir del SAS porque les ofrecen mejores condiciones en otros servicios de salud".

"Todavía quedan cuestiones que mejorar, como la acreditación obligatoria que no se exige en otros servicios de salud del personal de los grupos A1 y A2 y que constituye una clara discriminación con el resto de personal. Es más que evidente que aún estamos lejos de la mayoría de servicios de salud del resto de comunidades pero sin lugar a dudas vamos a seguir presionando a esta administración para que apueste de forma decidida por mejorar las condiciones de los trabajadores", ha sentenciado el sindicato en una nota.