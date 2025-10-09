El SMA y CCOO creen que la dimisión de la consejera de Salud "no es la solución al problema"

Archivo - La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, comparece durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 27 de mayo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) y CCOO aseguran que la dimisión de la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, es "una buena decisión", aunque "no es la solución al problema".

De este modo, el SMA ha expresado "su respeto por la decisión adoptada", pero "más allá de los nombres, la sanidad andaluza atraviesa una situación crítica que requiere soluciones estructurales de forma urgente". Por su lado, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, ha replicado que "el problema no es que el protocolo de cáncer de mama no obligue a llamar a las mujeres. El problema es que no hay personal para atender a las mujeres afectadas".

"Desde el SMA tememos que, una vez más, los cambios en la cúpula sanitaria se produzcan sin intención de abordar el verdadero problema de fondo: la falta de médicos en el Servicio Andaluz de Salud. Este déficit, que afecta a todas las especialidades y a todos los niveles asistenciales, tiene consecuencias directas en la atención sanitaria de la población andaluza como ha puesto de manifiesto los fallos en el programa de cribado para el cáncer de mama", ha asegurado el SMA.

Asimismo, Galindo ha criticado que "el problema es que el señor Moreno está desmantelando el sistema sanitario público. Y eso cuesta vidas". Por ello, desde CCOO-A, entienden que "la única solución posible es cambiar las nefastas políticas sanitarias impuestas por el señor Moreno".

A su vez, el SMA asegura que "lleva años proponiendo medidas concretas para revertir esta situación y adoptar medidas que atraigan a médicos y facultativos a la sanidad pública en lugar de alentar su salida del sistema. Sin embargo, estas demandas siguen sin materializarse en políticas efectivas".

Asimismo, declaran que el próximo titular de la Consejería de Sanidad "debe asumir como prioridad absoluta la recuperación y fidelización del talento médico andaluz. Sin un plan integral que garantice la estabilidad, la motivación y el reconocimiento profesional, el sistema sanitario público seguirá debilitándose y alejándose del modelo de calidad que merecen los ciudadanos. Hacen falta médicos/as, desde Atención Primaria hasta todas y cada una de las categorías hospitalarias".

Igualmente, han defendido que "es imperativo" resolver la falta de transparencia sobre las listas de espera diagnóstica del SAS, "no podemos seguir sin saber cuántos pacientes están en lista de espera para una prueba diagnóstica".