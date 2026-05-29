El socialista Paco Cuenca dejará el acta de concejal para centrarse en su labor como diputado en el Parlamento andaluz

Archivo - El concejal socialista en el Ayuntamiento de Granada y portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca. - PSOE-A - Archivo

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, dejará el acta de concejal para centrarse en su labor como diputado en el Parlamento andaluz, según ha desvelado este viernes en el transcurso del pleno ordinario.

Cuenca iba de número dos en la lista socialista encabezada por Olga Manzano para las elecciones andaluzas del 17 de mayo y María Ángeles Prieto de número tres; ellos serán los diputados socialistas que representarán a la provincia en el Parlamento andaluz.

El también exalcalde de Granada ha pedido permiso al inicio del pleno para "hacer algo que no es habitual", "despedirse" de sus compañeros de la corporación y "de los ciudadanos de Granada".

Cuenca, que también es portavoz del PSOE de Andalucía, ha querido agradecer "el apoyo" y "confianza" de su partido, y ha dicho sentirse "orgulloso" de las decisiones que ha tomado por esta ciudad y de "contribuir a su mejora cada día".

A partir de ahora, según ha asegurado, la "seguirá defendiendo" desde el Parlamento andaluz y el resto de contextos donde le sea posible. La siguiente persona en la lista del PSOE es María Francisca Arnedo Campozo, aunque los socialistas tienen previsto ofrecer una rueda de prensa después de la Feria del Corpus para informar sobre este asunto.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido a Cuenca su "talante" y "humanidad", así como su "compromiso con la ciudad" y su apoyo también en lo "personal" confiando en que en su nueva etapa en el Parlamento de Andalucía sea "muy feliz, que sea provechosa, que sea productiva en lo personal, en lo político y sobre todo también para la ciudad de Granada".

En las pasadas elecciones autonómicas también resultó elegida como diputada andaluza la concejal de Vox Beatriz Sánchez Agustino, que encabezaba la lista por Granada si bien aún no ha trascendido si compaginará o no ambos cargos.