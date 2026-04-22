Subdelegación en Jaén considera "fuera de lugar" hablar de "arbitrariedad" en las ayudas del Gobierno por el temporal

Visita a caminos rurales de Mengíbar dañados por el tren de borrascas de principios de año - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha considerado "fuera de lugar" que el PP junto con los representantes municipales de Alcalá la Real (Jaén) y Baeza (Jaén) hayan hablado de "arbitrariedad o sectarismo" en su intento de "demonizar" las ayudas por el temporal articuladas por el Gobierno de España.

En este punto, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que ha visitado caminos rurales de Mengíbar (Jaén), ha defendido que se trata de unas ayudas que, "van a llegar a la práctica totalidad de la provincia, siguiendo criterios de transparencia y atendiendo a la práctica totalidad de lo comunicado por los ayuntamientos".

Fernández se ha referido a la situación de otros municipios de la provincia, como Baeza y Alcalá la Real, que actualmente se encuentran en fase de recurso administrativo tras su exclusión inicial en la línea de ayudas destinada a la reparación de otras infraestructuras, quedando a la espera de resolución por parte del órgano competente.

Ambos municipios se encuentran a la espera de resolución tras haber recurrido su exclusión inicial en la línea de ayudas destinada a otras infraestructuras municipales, mientras que, en materia de caminos, la totalidad de las solicitudes presentadas ha sido admitida.

En el caso de Baeza, según Fernández, no se habían registrado solicitudes por daños adicionales en otras infraestructuras, mientras que el recurso presentado por Alcalá la Real afecta aproximadamente al 23 por ciento del total de los daños comunicados por su Ayuntamiento.

El consistorio baezano ha presentado inicialmente en la Subdelegación del Gobierno una solicitud referida exclusivamente a la reparación de 18 caminos rurales, con una longitud total de 3,24 kilómetros. En una primera fase, no incluyeron otras actuaciones relativas a otras infraestructuras municipales.

No obstante, la totalidad de lo presentado en caminos, algo más de medio millón de euros, ha sido incluido por la Subdelegación del Gobierno en la propuesta remitida al Ministerio para su acreditación y correspondiente arreglo de los caminos afectados.

"Resulta difícil de comprender que el Ayuntamiento muestre reconocimiento hacia quienes aportan en menor medida --cuestión que, en cualquier caso, no es objeto de valoración por nuestra parte-- y, sin embargo, adopte una actitud crítica mediante comparecencias públicas hacia quienes realizan una contribución más significativa", ha dicho Fernández.

Por su parte, Alcalá la Real recibirá de la Junta de Andalucía una subvención cercana a medio millón de euros para caminos, mientras que lo que ha solicitado al Gobierno de España es una inversión realmente significativa de 3.551.431,96 euros destinada al arreglo de 47 caminos rurales, con un total de 48,91 kilómetros, en el marco de los fondos asignados a la provincia de Jaén.

Dicha cantidad, ha sido igualmente incluida en la propuesta elevada al Ministerio desde la Subdelegación del Gobierno. Fernández ha detallado que en un primer momento el consistorio alcalaíno formalizó una comunicación adicional de alrededor de un millón de euros para la reparación de otras infraestructuras municipales. Esto ha sido objeto de recurso y se encuentra actualmente pendiente de resolución.

En cualquier caso, ambos municipios podrían acogerse, de forma complementaria, a las ayudas reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que establece el régimen de concesión de subvenciones para paliar daños ocasionados por situaciones de emergencia o de carácter catastrófico.

En lo que se refiere a Mengíbar, el Gobierno de España va a destinar más de 800.000 euros para el arreglo de caminos rurales dañados por el tren de borrascas de principio de año, frente a los 2.700 euros aprobados por la Junta de Andalucía para este mismo concepto.

Así lo ha puesto de manifiesto el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, en su visita al municipio. A esa cantidad se añadirán, como en el resto de ayuntamientos de la provincia, los gastos de emergencia desplegados por el municipio para facilitar el paso de agricultores y afectados durante los días siguientes, en que se reactivó la campaña de aceituna tras las borrascas y que hayan sido comunicados al ministerio de Interior.

Esta actuación se integra en el plan global del Gobierno de España, que contempla una inversión superior a 600 millones de euros destinada a la recuperación de caminos rurales e infraestructuras de riego en todo el país. De esa cuantía, 64 millones corresponden a la provincia de Jaén, tal y como trasladó la pasada semana el ministro de Agricultura, Luis Planas.

La distribución de estos fondos responde a las necesidades planteadas previamente por los propios ayuntamientos de la provincia, que han servido de base para la planificación y cuantificación de las actuaciones.

El subdelegado ha subrayado que el objetivo prioritario es garantizar que estos caminos estén en condiciones adecuadas antes del inicio de la próxima campaña agrícola, dada su importancia para asegurar el normal desarrollo de la actividad en las explotaciones agrarias.

En relación con la ejecución de las actuaciones, ha explicado que, conforme a la Orden APA/142/2026, de 25 de febrero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación llevará a cabo, a través de encargos a la empresa pública Tragsa, las obras de reparación y acondicionamiento de caminos agrarios de uso público, así como de infraestructuras de riego afectadas por las borrascas registradas entre el 1 de enero y el 20 de febrero.

Estas intervenciones incluyen la recuperación del trazado, la plataforma y la estructura geométrica de los caminos dañados. Del mismo modo, ha señalado que la relación de caminos susceptibles de actuación en la provincia ha sido elaborada por la Subdelegación del Gobierno, con el apoyo de un comité técnico asesor en el que están representadas, entre otras, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.