Subdelegado en Granada se congratula de la tipificación como delito del fraude eléctrico vinculado al cultivo de drogas

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha calificado de "buena noticia" la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, que culmina su tramitación parlamentaria tras incorporar la enmienda introducida en el Senado para tipificar como delito el fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana.

Así, a través de un comunicado, ha subrayado que esta nueva normativa "dota de un nuevo instrumento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y también a las autoridades judiciales "para luchar contra un fenómeno que causa graves perjuicios sociales en diversos lugares de nuestra provincia, en cuanto sufren cortes de luz derivados de estos enganches ilegales".

En concreto, la norma establece penas de prisión de seis a 18 meses o multas de 12 a 24 meses para quienes defrauden energía eléctrica destinada al cultivo de drogas, una modificación que responde a una realidad creciente y que hasta ahora contaba con una respuesta penal limitada.

El subdelegado ha incidido en la especial relevancia de esta medida en la provincia de Granada, "donde el fraude eléctrico asociado a plantaciones de marihuana constituye un problema estructural con importantes consecuencias".

Montilla también ha recordado que estas prácticas conllevan riesgos directos para la seguridad de los ciudadanos, como incendios o electrocuciones, además del importante perjuicio económico que supone el fraude eléctrico. "Estamos ante un fenómeno que combina delincuencia, riesgo para la seguridad y perjuicio colectivo", ha señalado.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo de las FCSE en la provincia de Granada "que llevan años luchando de manera incansable contra los enganches ilegales ligados al cultivo de marihuana destacando que esta reforma penal "refuerza las herramientas para combatir con mayor eficacia este problema en Granada".