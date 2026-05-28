Susana Díaz anima al PSOE a ser "proactivo en defender su honradez" y a "querellarse contra la pandilla" de Leire Díez

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista y exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz ha sostenido este jueves que el PSOE debe ser "proactivo en la defensa de su honradez", y no limitarse a "respetar" y a decir que se va a "colaborar con la Justicia", de modo que debería "querellarse contra la impresentable" de la exmilitante Leire Díez y "toda esta pandilla" de personas investigadas en la causa que indaga la creación de una presunta trama en el seno del PSOE para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido.

La también expresidenta de la Junta de Andalucía se ha pronunciado así en unas declaraciones en el programa 'Por fin' de Onda Cero, recogidas por Europa Press, al hilo de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a personas como su exsecretario de Organización Santos Cerdán y la gerente del partido, Ana María Fuentes, por presuntamente crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el PSOE.

A la pregunta de cómo cree que se puede "salir" de la situación que afecta al PSOE ahora mismo, Susana Díaz ha respondido que "con más que palabras, con contundencia". "Además de decir que colaboramos con la justicia, tenemos que querellarnos contra esta impresentable y toda esta pandilla, porque es la única manera de cortar lo del 'The one'", ha añadido en esa línea la senadora andaluza haciendo alusión a una expresión que, según se desprende de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, habría empleado Santos Cerdán para referirse a la persona cuyas órdenes seguía.

Susana Díaz ha defendido también que hay que "ser transparentes en la contabilidad del PSOE para que no quede duda de que no se ha destinado dinero del partido a estos personajes, y hacer lo que sea necesario para que los militantes del PSOE no tengan que agachar la cabeza, y muchos menos" sus "votantes y la gente que siente este partido", ha añadido.

"LIMPIEZA Y TRANSPARENCIA"

Se trata, según ha abundado la expresidenta andaluza, de "hacer un ejercicio importante de limpieza y de transparencia que va más allá de decir que vamos a colaborar con la justicia".

La propia Susana Díaz se ha hecho eco posteriormente de una reacción oficial del PSOE difundida este mismo jueves en la que desde el partido se anuncia que darán "todas las explicaciones pertinentes" en el momento en que se levante el secreto de sumario sobre el caso y puedan analizar en profundidad todos los detalles pues, sostienen, son el primer interesado en esclarecer los hechos.

"Esto es lo que quiero yo que mi partido sea, que empiece a ser transparente y que todo el que tenga que caer, que caiga, pero se salve el partido, se salve la izquierda y se salve un montón de gente decente y honesta que da todos los días la cara por el PSOE", ha comentado al respecto Susana Díaz.

Ha subrayado que "hay que respetar lo que diga la Justicia siempre", así como ha apuntado que ella respeta "los autos" y "a los jueces", aunque "a veces" le gusten sus sentencias e instrucciones y otras no, desde la premisa de que "va de suyo" que en "una democracia, en un Estado de Derecho, hay que respetar la Justicia y a los jueces".

"Pero es que además" hay que "ser proactivo en la defensa de la honra del partido", de forma que, "además de decir que vamos a respetar la Justicia y colaborar con la Justicia, hay que hacer más cosas", porque ella no quiere que "los alcaldes tengan que agachar la cabeza, ni los militantes, ni que les pongan la cara colorada por la calle".

"Si no lo hacemos, nos equivocaremos", ha advertido Susana Díaz antes de apostillar que "hay una parte progresista en este país que necesita del PSOE, y que, cuando el PSOE no atina, se siente huérfana", así como de remarcar que "la decencia, la honradez de este partido tiene que estar por encima de las malas prácticas de algunos", y "no hacerlo, no querellarnos, genera sombras de duda", y eso "habría que corregirlo cuando antes", según ha incidido.

Susana Díaz ha apuntado además que ella llegó al liderazgo del PSOE andaluz "después de una etapa muy complicada de juicios, de corrupción en Andalucía", y en momentos así "tienes que ser muy contundente", aunque te dejes "inocentes en el camino", y aunque haya "gente que no te lo va a perdonar nunca", porque "cuando la gente ve que tú vas de verdad, después te devuelve la confianza en las urnas", ha sostenido.

SE MUESTRA EN CONTRA DE UN "SUPERDOMINGO" ELECTORAL EN 2027

Por otro lado, preguntada por los planteamientos de quienes, como el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, consideran que debería adelantarse la convocatoria de las elecciones generales de 2027, Susana Díaz ha señalado que ella "hace mucho tiempo" que piensa que se debería "haber buscado una ventana de oportunidad" para celebrar esos comicios antes de esa fecha, porque viene diciendo también que "esta legislatura es un calvario", por lo que "ha habido momentos donde se podía haber ido a las urnas y el resultado hubiera sido bueno" para el PSOE.

Dicho esto, ha señalado que ahora lo que cree es que "lo que no debería es solaparse el debate de las municipales y autonómicas con las generales" en un "superdomingo" electoral, porque cree que "hay elementos suficientes para debatir a nivel nacional", y los alcaldes y presidentes autonómicos que concurran a esos comicios "tienen que dar cuenta de su gestión y de lo que quieren hacer en sus municipios", y ahora "hay un ruido, una crispación enorme que solaparía un debate con el otro".

"Lo que a mí no me gustaría es que fuera un 'superdomingo', en eso soy muy sincera y lo he dicho en mi partido a todo el que me la quería escuchar", ha abundado Susana Díaz, quien ha agregado que "hay mucha gente que piensa" como ella "en esto".

En esa línea, la expresidenta andaluza ha argumentado que los alcaldes que concurran a las elecciones locales "quieren hablar de lo suyo, de su pueblo, de si lo han hecho mejor, peor o medio regular, pero quieren hablar de lo suyo", y si se convocara un "superdomingo" se estaría hablando hasta esa cita con las urnas "exclusivamente de España, de lo que pasa en España y de las broncas" en este país, algo que Susana Díaz considera que sería "injusto para quien se deja la piel, el pellejo y las pestañas cuatro años", según ha finalizado.