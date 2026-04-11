Un taller sobre Sefarad y la herencia judía inicia el primer encuentro del ciclo 'Jaén de las Tres Culturas'

Instante de la jornada 'Jaén de las Tres Culturas'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca municipal 'Condestable Iranzo' ha acogido en la mañana de este sábado el primer encuentro del ciclo 'Jaén de las Tres Culturas: Un viaje entre la historia y el arte', organizado por la Asociación Socio Cultural de Voluntariado Iuventa y la Asociación Civitas Lucis, con la colaboración del Patronato Municipal de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la profesora y licenciada en Artes Visuales Gimena Ponce ha dirigido este taller bajo el título 'Sefarad: La herencia judía y la simbología del trazado', en el que ha colaborado el doctor en Patrimonio Universitario, José Antonio Mesa Beltrán.

Según ha concretado la Administración local, los asistentes inscritos han tenido la oportunidad de sumergirse en la historia de Jaén a través de la plástica y previa introducción histórica de Mesa para comprender este legado y su simbología.

Gimena Ponce les ha ofrecido tres propuestas creativas para realizar sus obras el amuleto de Sefarad con la Mano de Miriam, los Paisajes de la Memoria con la Estrella de David y el Faro de la Esperanza con La Menoráh. En suma, un taller donde la profesora ha facilitado todo el material para la realización de sus obras.

Desde el Patronato municipal de Cultura han destacado que este taller cumple con el objetivo de haber realizado una inmersión en la espiritualidad y la estética de la judería jiennense a través de una combinación de rigor histórico y creación artística. En contexto, esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Red de Juderías 'Caminos de Sefarad', reafirmando así el compromiso de la ciudad por preservar y difundir su rica herencia medieval.

En concreto, la siguiente sesión se celebrará el próximo sábado, 18 de abril y tendrá como título 'La luz, la geometría y el legado musulmán'. La última y tercera sesión se centrará en el Jaén Cristiano y se celebrará el 25 de abril bajo el título 'Iconografía y la consolidación del reino'. Para estas citas es necesaria una previa inscripción llamando al número de teléfono 614341399.