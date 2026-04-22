Los teatros de Córdoba acogen el estreno absoluto 'Yo soy Yerma' y la comedia 'El barbero de Picasso'

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los teatros municipales de Córdoba proponen para esta semana una programación diversa y con gran éxito entre el público, que podrá disfrutar tanto del 'show' de comedia 'Misión impro-sible', como del concierto del cantante Víctor Manuel. Incluso, los amantes de la danza podrán conmemorar este Día Internacional con el estreno absoluto de 'Yo soy Yerma', creado por la compañía AndanZas-TNT. Y 'El barbero de Picasso', escrito por Borja Ortiz de Gondra, se representará en el Gran Teatro el 24 de abril.

Según ha informado el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), el Teatro de la Axerquía recibirá de nuevo a los monologuistas Aguilera y Mení con su 'show' 'Misión impro-sible', quienes han colgado el cartel de localidades agotadas, por segunda vez en la ciudad. Este jueves 23 de abril la comedia se abre camino con los artistas Javier Aguilera y Carlos Mení, cuarteteros punteros del Carnaval de Cádiz, que se han consolidado como una de las parejas con más ingenio, rapidez en la improvisación y humor del panorama nacional.

En cuanto a 'El barbero de Picasso', se trata de una comedia hilarante, producida por Teatro Español y Amor al Teatro, que cuenta con un gran reparto: Antonio Molero, Pepe Viyuela, Mar Calvo y José Ramón Iglesias. A través de la amistad del pintor malagueño con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris desde 1948, se muestran los choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente --a la española-- sobre toros, política o arte, mientras reflexionan sobre el pasado.

Esa misma tarde, en el Teatro Góngora tendrá lugar el estreno absoluto 'Yo soy Yerma', creado por la compañía AndanZas-TNT. En conmemoración del Día Internacional de la Danza, la directora Juana Casado, sitúa a esta protagonista Lorquiana en un psiquiátrico, al límite de la enfermedad mental por su obsesión por ser madre.

El cantante Víctor Manuel recalará el 25 de abril en el Gran Teatro con su gira 'Solo a solas conmigo', una propuesta que invita a la reflexión sobre la realidad actual frente al conformismo y el aislamiento social. En este concierto, el asturiano entrelaza el estreno de temas inéditos con los grandes himnos que han definido sus seis décadas de trayectoria.

Asimismo, el 25 de abril en el Teatro de la Axerquía se vivirá en directo el fenómeno 'Las guerreras K-pop', un espectáculo musical y coreográfico dirigido al público infantil y familiar, que se inspira en el fenómeno global del K-POP para ofrecer una experiencia escénica llena de ritmo, color y emoción.

Para clausurar la programación de los teatros de Córdoba en esta semana, se representará '¡Soy salvaje!', la emocionante historia de Mona, una niña criada en la selva por el gorila llamado Koko. Dentro del ciclo Vamos al teatro, la compañía La Maquiné hará disfrutar a los más pequeños de una historia sobre la importancia de proteger el planeta y tomar medidas para preservar su belleza y biodiversidad. Esta sesión matinal tendrá lugar el domingo 26 de abril en el Teatro Góngora.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en la web 'http://teatrocordoba.es/', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la aplicación del IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.