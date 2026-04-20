Temperaturas "relativamente" altas y probabilidad de chubascos ocasionales en algunas zonas de Andalucía esta semana

Varias personas en el interior de una caseta en la víspera de la Feria de abril de Sevilla. A 19 de abril de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha destacado este lunes que las temperaturas serán "relativamente altas" durante esta semana en Andalucía. Además, este martes se esperan algunas precipitaciones en la Sierra de Jaén y Huelva y el miércoles en la Sierra de Jaén y Granada también. Así como la llegada de una dana "puede dejar precipitaciones el viernes, sábado y domingo, sobre todo en la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha indicado que las temperaturas rondarán los 32-34 grados en el Valle del Guadalquivir esta semana con un descenso de entre seis y siete grados el viernes con la llegada de una dana, sitúandose en los 25 grados de media. Aunque el fin de semana las temperaturas volverán a subir "situándose por encima de los 30 grados". Igualmente las temperaturas nocturnas serán relativamente altas para esta época y se situarán en torno a los 13-15 grados, "tanto en la costa como en el interior".

Por su parte, la Feria de Abril de Sevilla podría no librarse de la lluvia aunque sólo el viernes, según las previsiones de la Aemet, ya que hay probabilidad de precipitaciones en algunos puntos de Huelva, Cádiz y Sevilla "de corta duración" durante esa jornada. No obstante, las temperaturas se situarán en los 31 grados de media, siendo el viernes el día menos caluroso, con un descenso de entre seis y siete grados y temperaturas máximas de 25 grados. Aunque los termómetros volverán a ascender de nuevo durante el fin de semana superando los 30 grados.

Por tanto, "el viernes sí que se espera algo nuevo, se va a formar una dana, que no es sinónimo de lluvias intensas", ha matizado el delegado de Aemet, quien ha apuntado que esta dana "puede dejar precipitaciones el viernes, sábado y domingo, sobre todo en la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz".

En Andújar (Jaén), durante la romería de la Virgen de la Cabeza se esperan cielos con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos dispersos. Sin embargo, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32-33 grados.

Por último, la Aemet ha destacado intervalos nubosos con chubascos ocasionales durante la mañana del viernes y el sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz), que acoge este próximo fin de semana el Gran premio de España de Motociclismo. Sin embargo, Del Pino ha descartado la probabilidad de precipitaciones para el domingo.