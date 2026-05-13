Tempos Energía advierte de "un punto de no retorno" para las reservas de gas europeo si Ormuz no reabre en junio

Archivo - Imagen de una plataforma de gas y petróleo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora energética Tempos Energía ha advertido este miércoles del riesgo de que las reservas de gas europeo alcancen un "punto de no retorno" si el estrecho de Ormuz no reabre en el próximo mes de junio. Los niveles de llenado se sitúan actualmente en el 34,30 por ciento de su capacidad, una cifra alejada del objetivo mínimo del 80 por ciento fijado para el día 1 de noviembre, establecido con la idea de controlar el abastecimiento para el próximo invierno.

Según ha explicado el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, "para llegar a la fecha en la que se encienden los termostatos con el objetivo cumplido, Europa necesita inyectar 45,70 puntos en menos de cinco meses", lo cual exige importar cada mes 130 cargamentos de gas natural licuado, diez más al mes que en 2024. "Desde el inicio de la guerra, únicamente dos metaneros han cruzado el estrecho, representado menos del tres por ciento diario, por lo que esos cargamentos sencillamente no existen", ha subrayado.

Con el paso de Ormuz cerrado, el mes de junio se convertiría en "el primer umbral de ruptura de la factura", de forma que el mercado del gas se movería entre los 52 y los 62 euros el megavatio la hora y el pool eléctrico cotizaría entre los 88 y los 105 euros, lo que resultaría un 45 por ciento más caro que el año anterior.

Para Aceituno, la crisis "sería evidente" en julio si los metaneros no recuperan la circulación; un panorama en el que la referencia del mercado del gas podría escalar a la horquilla de los 58 y 72 euros el megavatio la hora y el pool eléctrico se movería entre los 105 y 130 euros el megavatio la hora, entre un 50 y un 86 por ciento más que en julio del año anterior.

SUBIDAS DE CARA A VERANO

La factura de la luz podría verse aliviada gracias a la paz entre Estados Unidos e Irán, aunque, con independencia de la firma del acuerdo, el verano de 2026 "seguirá siendo más caro que cualquier junio anterior a 2021", según ha expuesto Aceituno. De cara al mes de junio, el TTF estaría en los 38 y 46 euros el megavatio la hora y el pool cotizaría entre los 72 y los 88 euros, por lo que este mes "confirmaría cierto alivio, si bien no llegaría a la normalidad y hablaríamos de la factura de un verano de postguerra".

El director general de Tempos Energía también ha indicado que, a pesar del alivio, "Europa llegaría al invierno con menos margen que en los últimos cinco años". "Los primeros metaneros cargados saldrían del Golfo en la segunda quincena de junio y llegarían a Europa a finales de julio por ruta alternativa". "Los almacenamientos europeos recuperarían la inyección, alcanzando entre 70 y 75 por ciento de la capacidad antes de arrancar la temporada de calefacción, por encima del umbral crítico, pero con menos margen que en los últimos cinco años", ha explicado.

ALMACENAMIENTOS, SUMINISTROS Y FALTA DE INCENTIVO

El mercado de futuros se revela alto debido a que el gas ha protagonizado "uno de los movimientos más violentos desde el inicio de la guerra". Desde Tempos Energía han recordado que "este mercado no se mueve por fundamentos físicos sino por titulares diplomáticos" y que, además, "el colchón ha desaparecido". "La energía que salió del Golfo Pérsico antes del cierre de Ormuz ya ha llegado a destino. Ahora el impacto son las diez semanas de bloqueo sobre el sistema de suministro", han apuntado.

A la falta de suministro y a la inyección se suma que "la presión inmediata sobre el mercado europeo", siempre que Estados Unidos y China dejen a un lado su "labor de amortiguación". En concreto, en el caso de Estados Unidos --que se encuentra desempeñando ahora el papel de sustituto de Qatar en las exportaciones y China--, este hecho se produciría liberando cargamento a otros mercados al reducir sus compras. Para Aceituno "la trampa de la escasez" de suministro se explica con la curva de TTF 'backwardation'.

Los contratos de verano cotizan por encima de los de invierno, exactamente lo contrario a lo habitual, lo que provoca un mercado que "no incentiva el almacenamiento en verano", ya que llega al invierno con los depósitos vacíos y revela futuros a precios altos.

EL BRENT ATRAPADO ENTRE ORMUZ Y PEKÍN

El barril de Brent cierra la primera quincena de mayo en los 101,82 dólares. Actualmente el mercado está atrapado entre dos fuerzas opuestas como son el estrecho de Ormuz, con las reservas mundiales en mínimos desde hace ocho años. Por otro lado, el recorte del 25 por ciento de las importaciones de China con sus refinerías operando al mínimo.

Desde Tempos Energía han precisado que "el Brent está paralizado en la banda de los 100 dólares, ya que este es el precio de no saber lo que ocurrirá el día de mañana en el estrecho más vigilado del planeta". El escenario base que se plantea para los próximos meses contempla un precio contenido entre los 90 y 110 dólares, un "territorio" que Aceituno ve como "excepcional", puesto que entre 2023 y 2025 el Brent no cerró ningún día por encima de los 100 dólares. Por el contrario un escenario alcista situaría al barril Brent entre los 115 y 150 dólares.