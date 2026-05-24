La tercera edición de la Caminata Benéfica cronometrada 'Virgen de la Salud' de Jaén reúne a 200 participantes

La concejala de Deportes, Beatriz López, en la salida de la tercera edición de la Caminata Benéfica cronometrada 'Virgen de la Salud'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha asistido a la salida de la tercera edición de la Caminata Benéfica cronometrada 'Virgen de la Salud', que se ha celebrado en el mediodía de este domingo y que ha reunido a unos 200 participantes, muchos de ellos acompañados por sus mascotas.

La actividad organizada por la Hermandad de Jesús de la Caridad ante Caifás, María Santísima de la Salud y San Eufrasio con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes ha destacado por su carácter benéfico, puesto que la recaudación obtenida con la venta de dorsales y con la fila cero irá destinada a la fundación, tal y como ha emitido el Consistorio jiennense.

En contexto, el recorrido, de unos cinco kilómetros, ha tenido su salida y su llegada en la plaza Parroquia Santa María Madre de la Iglesia y, aunque la prueba ha sido cronometrada, no tenía afán competitivo.

Después de la caminata, ha habido una presentación por parte de los colectivos beneficiarios con el objetivo de que dieran a conocer su labor y explicasen sus proyectos para, de esta manera, sensibilizar a todos los presentes, según ha concretado el Ayuntamiento. También se ha habilitado una barra y ha habido sorteos de regalos donados por los colaboradores.