Un total de 175 escolares de Altas Capacidades participa en la cuarta edición del Programa Hipatia en Córdoba

Participantes y autoridades en la bienvenida al alumnado del programa Hipatia. - UCO

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha recibido este martes a los 175 nuevos escolares de altas capacidades de un total de 60 centros educativos de la provincia que participarán a lo largo del mes de abril en la cuarta edición del programa 'Hipatia-UCO'.

Según ha informado la UCO en una nota, se trata de una iniciativa de mentoría universitaria promovida por la institución académica, a través de los vicerrectorados de Cultura y Estudiantes e Igualdad, Inclusión y Compromiso Social y de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

El acto ha contado con la presencia de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, el jefe de servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, Pedro Sanz, y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien se dirigió a los estudiantes animándoles a aprovechar la oportunidad.

Así, les ha animado a "mantener la curiosidad, que en la Universidad es innata, y a profundizar en el conocimiento a través de la lectura y el trabajo en los centros educativos". Además, Torralbo ha animado a las familias por su compromiso con la educación de sus hijos.

Por su parte, Pedro Sanz ha insistido en la estrecha colaboración que la Delegación de Desarrollo Educativo mantiene con la Universidad de Córdoba y ha explicado al alumnado la necesidad de que tomen "conciencia del privilegio que supone contar con el apoyo de sus familias y el profesorado que ha venido acompañándoles" en toda su etapa educativa.

En la bienvenida, Inmaculada García y Alberto Puntas, estudiantes de la UCO con altas capacidades, se han dirigido a los escolares para narrarles su propia experiencia, animándoles a disfrutar del camino en la búsqueda de sus vocaciones, sin prisas ni ideas preconcebidas y admitiendo la validez de todas las opciones en las que decidan volcar su talento.

Los escolares participantes, matriculados en distintos cursos de la ESO, se han reunido tras el acto oficial de bienvenida con el profesorado que tutorizará los diferentes talleres, estableciendo un primer contacto con la institución, que pretende impulsar la motivación, facilitar la integración en el entorno universitario de estudiantes preuniversitario con altas capacidades intelectuales, divulgar las oportunidades académicas y las instalaciones de la Universidad de Córdoba, así como destacar sus líneas de investigación.