Archivo - La Cruz de mayo del Ayuntamiento de Córdoba en la Plaza de las Tendillas, para dar la bienvenida al Mayo Festivo con sus cruces, patios, feria y romerías. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52 cruces de todos los barrios de Córdoba participarán en la fiesta del 29 de abril al 3 de mayo, según ha avanzado este lunes el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, quien ha detallado que serán 35 hermandades, 14 asociaciones vecinales y ciudadanas y tres peñas.

En rueda de prensa, el concejal ha remarcado que "por primera vez adornarán Córdoba en todos sus barrios", dado que "el principal problema era descongestionar el casco histórico y se ha conseguido", al haber "más cruces fuera del casco histórico que dentro".

Al respecto, ha indicado que hay 19 cruces en el casco histórico, 22 en zonas modernas y luego están los recintos cerrados, un total de once. En cuanto a los horarios, el miércoles 29 se iniciarán las cruces desde las 12,00 horas hasta las 00,00 horas, pero a las 23,00 horas la música, "como viene siendo ya habitual desde el año pasado", se bajará al 50%. El jueves, el viernes y el sábado, estarán abiertas entre las 12,00 y las 2,00 horas, bajándose la música a las 00,00 horas. Y el domingo, último día de cruces, desde las 12,00 hasta las 16,00 horas.

Además, el concejal ha informado de que "para seguir dando descanso al personal que hay alrededor de las cruces, a los vecinos, la música se bajará al 50% entre las 16,00 y las 19,00 horas, para así favorecer el descanso del mediodía".

Otra de las principales modificaciones que se hizo y que ya va a este concurso es la división de los premios, con dos categorías, "independientemente de que estén divididas tanto por casco histórico como por zonas modernas y recintos cerrados, que son las tradicionales", de modo que se hacen dos distinciones con "el tradicional apoyo a la participación, que lleva las mismas bases que el año pasado", y "la segunda categoría es el premio a la belleza".

Así, Urbano ha destacado que "en el premio a la belleza, lo importante verdaderamente no es solamente la belleza de la cruz, sino cuidar el entorno donde está desarrollada", algo que demandaban los colectivos, al tiempo que ha subrayado que entre los puntos fundamentales está "el descanso ciudadano, no solamente bajando el volumen y consolidando los horarios que el año pasado tan buen resultado dieron, como es favorecer el tardeo y rebajar la hora de cierre de las cruces".

Las 45 cruces que tengan más puntuación reciben un accesit de 700 euros. Y en cada una de las tres categorías habrá tres premios, el primero, de 2.000 euros; el segundo, de 1.260, y el tercero, de 980 euros, a lo que se añade la posibilidad de conceder tres premios adicionales por cada una de las modalidades con dos premios de 300 y uno de 200 euros.

CONOCER EL PLAN DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD

En relación con esta cita, el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la convocatoria de la mesa informal correspondiente para "conocer los pormenores del plan de organización y el de seguridad durante los días de celebración de la Fiesta de las Cruces y del certamen municipal, tanto para saber qué mejoras están previstas, como para atajar problemas como la suciedad en calles del distrito Centro, la 'venta' de cruces de colectivos a terceros --incluso a entidades hosteleras-- o la instalación de montajes en barrios que nada tienen que ver con las entidades participantes".

En un comunicado, el CMC reconoce "el impacto positivo que tuvieron las medidas de control para evitar aglomeraciones, el botellón y otros problemas en determinadas cruces del casco histórico el año pasado". Sin embargo, considera que "tras estas acciones aún queda un margen importante de mejora que pueden acometerse para recuperar la fiesta con todo su sentido popular y social, y que puede estudiarse junto al Consejo de Distrito Centro, la Federación de AAVV Al-Zahara, la Federación de Peñas, la Agrupación de Cofradías y el propio CMC, en donde los propios colectivos pueden ser los principales valedores", entre otros aspectos que han expuesto.