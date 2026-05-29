Un total de 7.045 alumnos concurren a la PAU en 33 sedes de la UGR en Granada y provincia, Ceuta, Melilla y Marruecos

Archivo - Foto de archivo de un examen de la PAU - UGR - Archivo

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.045 alumnos concurrrián los días 2, 3 y 4 de junio a los exámanes de la Prueba de Acceso y Admisión la Universidad (PAU) en las 33 sedes de la Universidad de Granada (UGR): 24 de ellas en Granada y su provincia, una en el campus de Ceuta, dos en el de Melilla y siete en las sedes adscritas en Marruecos.

Por demarcaciones, 6.033 alumnos corresponden a los centros de la provincia granadina (un 2% más), mientras en que las ciudades autónomas, el alumnado en Ceuta crece un 7,2% con 370 estudiantes y en Melilla decrece un 2,5% con 432 inscritos. Todo el proceso estará coordinado por un tribunal único compuesto por 472 profesionales, entre vocales, correctores y personal de apoyo.

INCREMENTO EN LA FASE DE ADMISIÓN

Entre los datos más significativos de la convocatoria, las autoridades académicas de la UGR han subrayado el repunte del 3,7% en el número de alumnos que se presentan de manera exclusiva a la fase de admisión, sumando un total de 1.399 estudiantes.

Este perfil engloba a aspirantes que ya superaron la prueba general en convocatorias previas o que proceden de Ciclos Formativos de Grado Superior y que realizan ahora exámenes específicos para elevar sus notas de corte en los grados con mayor exigencia de acceso.

De otra parte, y en consonancia con el acuerdo unánime alcanzado por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), la UGR confirma que se efectuarán barridos selectivos en las sedes de examen para la detección de dispositivos electrónicos no autorizados.

"Esta medida tiene un carácter estrictamente preventivo y busca asegurar la limpieza del procedimiento, impidiendo cualquier tipo de fraude académico y garantizando la igualdad de oportunidades para todo el alumnado", señalan.

Coincidiendo con el inicio de los exámenes de acceso, el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad de Granada ha puesto en valor "la continua actualización de la oferta académica de la UGR, que para el próximo curso académico ofertará un total de 11.240 plazas en títulos de Grado".

"Esta oferta global se distribuye territorialmente para dar cobertura a la demanda de todo su arco de influencia: un total de 11.240 plazas se asignarán a los centros propios y adscritos de la UGR, aumentando en 336 respecto al curso pasado", ha apuntado el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria.

Dentro de este catálogo formativo, destaca de manera especial la implantación en la UGR para el curso 2026/2027 de las nuevas titulaciones en Ingeniería Biomédica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el Grado en Español y sus culturas.

"Estas incorporaciones responden a la estrategia de la institución para dar una respuesta ágil a los perfiles profesionales emergentes y a las demandas sociales actuales, reforzando la posición de la UGR como un referente de excelencia y competitividad académica", concluyen.