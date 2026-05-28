Los trabajadores del metro de Granada desconvocan el paro parcial del 30 de mayo tras un acercamiento con la empresa

Archivo - Acceso a la estación de metro de Granada en la parada de Recogidas. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada han desconvocado el paro parcial previsto para el próximo sábado 30 de mayo, que coincidía con la inauguración de la feria del Corpus, tras un acercamiento con la empresa en el encuentro mantenido el miércoles por la noche en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla).

Desde el comité de empresa de Avanza Metro Granada explican que en el encuentro de anoche la empresa mejoró su oferta de cara a la firma de un acuerdo que deberá ser ratificado este viernes en asamblea de trabajadores.

Tras este acercamiento entre las partes también Metro de Granada ha informado de la desconvocatoria de los paros para el sábado, cuando habrá servicio especial 24 horas coincidiendo con el inicio de la feria en el recinto de Almanjáyar.

Siguen convocados por el momento los paros durante el Corpus; el primero de ellos el martes 2 de junio, de seis a ocho y media de la tarde. Este día es el dedicado a los más pequeños con precios populares en las atracciones.

También se han convocado paros parciales para el día de la Tarasca, 3 de junio, de 13,00 a 15,30 horas y de 21,30 a 23,59 horas. Ya el sábado 6 la huelga abarcaría de 13,00 a 15,30 horas.