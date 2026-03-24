Un trabajo internacional con participación del IESA-CSIC fomenta la coexistencia entre la vida silvestre y seres humanos

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha participado en un trabajo internacional que fomenta la coexistencia entre la vida silvestre y los seres humanos a través de la resiliencia, de manera que trata de tender puentes bajo un enfoque interdisciplinar.

Según han informado desde el IESA-CSIC, se trata de un editorial publicado en la revista Ambio bajo el título 'Resilience thinking for human-wildlife coexistence: Bridging dynamic systems, archetypes, and transformations' y está impulsado por Neil H. Carter (School for Environment and Sustainability), precursor en aplicar este marco teórico a ámbitos de coexistencia.

Al respecto, la científica titular del IESA-CSIC, Jenny Anne Glikman, ha explicado que "Neil H. Carter lidera el editorial" y les puso en contacto con "las coautoras para abordar de forma global el trabajo sobre resiliencia y coexistencia, cuya relevancia reside en que no se había profundizado en estos vínculos anteriormente".

Con un total de diez artículos, este número especial registra la colaboración de autores procedentes de 20 países a nivel global, aportando una perspectiva internacional a estos desafíos, desde países europeos como Alemania, Austria, Francia y Polonia; africanos como Camerún y Kenia; asiáticos como India, Indonesia o Tajikistan, y de las américas Canadá, Estados Unidos, El Salvador y Chile.

Al tender un puente entre la sostenibilidad y las ciencias de la fauna silvestre, los artículos examinan cómo conceptos como la capacidad de adaptación, los bucles de retroalimentación, los arquetipos de sistemas y los puntos de inflexión "pueden arrojar luz sobre las condiciones que facilitan una coexistencia más estable o a puntos de inflexión que conducen a un conflicto", determina el trabajo.

ANTICIPAR ETAPAS CRÍTICAS

Así, el trabajo pone de manifiesto el balance en la existencia de diversas fases que ayudan a anticipar las etapas críticas y cómo lograr un estado de coexistencia para la gestión y conservación de las especies asegurando una mejor convivencia.

Este número especial destaca las similitudes y diferencias entre los sistemas a través de una lente de resiliencia, avanzando en la comprensión teórica y generando al mismo tiempo, conocimientos prácticos para orientar la gestión y las políticas.

A través de diversos estudios de casos a nivel global, que abarcan desde la gestión de carnívoros en Europa hasta las interacciones de primates en Indonesia, las contribuciones destacan cómo las percepciones sociales, la gobernanza y la coadaptación dan forma a las trayectorias de los sistemas. "Hay casos de estudio sobre los desafíos que presentan los apicultores en Polonia y comparaciones de cómo se aborda la gobernanza para la gestión de especies como el tigre en India respecto al lobo en Alemania", se detalla.

El valor de dicha investigación reside, precisamente, en la perspectiva sobre "cómo la coexistencia debe ser resiliente y promover una adaptación continua de ambas partes", ha señalado la científica. Para ello, en algunos casos se requiere que "los seres humanos sean más tolerantes, aceptando ciertos obstáculos", proponiendo que eso se impulse "desde un proceso participativo para que se incluyan todos los vértices implicados".

La experta ha citado ejemplos en España como la convivencia con especies como osos y/o lobos, al concluir que "estudiando cómo de resiliente es la sociedad y estas especies de forma conjunta, se puede llegar a entender el futuro de lo que pueda pasar".

Respecto a cómo se desentraña la coexistencia a través de los procesos socioecológicos, la experta ha recordado que "la dimensión ecológica cuenta con mayor grado de desarrollo que la social", por lo que ha reivindicado que, desde su grupo en el IESA, 'Territorios, Ruralidad, Agricultura, Medio Ambiente, Sostenibilidad' (Tramas) "se impulsa la dimensión social, ya que el ser humano es tanto parte del problema como de la solución".

PROCESOS EQUITATIVOS Y JUSTOS

Este conjunto de artículos pone de manifiesto "la necesidad de transformación social e innovación para que realmente se produzca la coexistencia" con un proceso equitativo y justo, junto a una gobernanza transformadora promoviendo la confianza entre sectores.

Asimismo, la especialista ha advertido de "la falta de estudios con carácter interdisciplinar, ya que se deben tener en cuenta todos los sectores y actores concernientes". Para Glikman, "la coexistencia entre los seres humanos y la vida silvestre todavía no cuenta con un marco bien definido y actualmente existe cierta confusión", por lo que ha destacado "el carácter pionero de esta investigación que puede sembrar precedentes en futuros estudios".

Respecto a la metodología, este trabajo evidencia la necesidad de "crear más estudios longitudinales para analizar los diferentes momentos y entender el contexto", ha aseverado.