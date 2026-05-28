Tres propuestas de desarrollo empresarial, ganadoras en Jaén de la 3ª fase del programa de emprendimiento INSIDE UJA

Alumnado ganador, finalista, miembros del jurado y organizadores de la tercera fase del programa INSIDE UJA 2025-2026 - UJA

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

Tres propuestas de desarrollo empresarial han sido las ganadoras de la 3ª fase del programa Inside UJA 2025/2026. Todas ellas han sido reconocidas por su planificación estratégica, viabilidad de su ejecución y su proyección en el territorio. Cada una ha obtenido un premio de 1.200 euros.

La primera propuesta ganadora es 'Arraigo-RED', de Jesús Zapata. Se trata de un sistema SaaS para municipios que dinamiza recursos infrautilizados mediante consultoría, formación y programas de atracción de nuevos pobladores en comarcas afectadas por la despoblación.

La segunda propuesta es 'Olivar Nexo 4.0', de Pablo Pérez. Se basa en la democratización de la tecnología de precisión para minifundios mediante sensores IoT compartidos y técnicos locales, optimizando recursos como agua y fertilizantes de forma asequible.

La tercera propuesta ganadora es 'Pyxis Pharmakon', de Ana Hueso. Plantea una Infraestructura de soporte vital y asistencia tecnológica diseñada para mitigar la crisis sociosanitaria del envejecimiento y el alzheimer en la provincia de Jaén.

En total han sido nueve los proyectos finalistas, cuyos promotores han presentado y defendido las propuestas de desarrollo empresarial en el acto ha puesto fin a la 8ª edición de este programa de emprendimiento, en el que han participado un total de 485 promotores en todas sus fases, así como los 17 profesores y profesoras, de distintas áreas de conocimiento de la UJA, que se han involucrado promoviendo la participación de su alumnado en las distintas fases de Inside UJA.

Durante la entrega de premios, la directora del Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento y Programa Alumni ha resaltado que, pese a que sólo tres han sido los ganadores de esta tercera fase de INSIDE UJA, para la Universidad de Jaén será todo un éxito que los nueve emprendedores puedan colaborar y formar equipos interdisciplinares para construir tejido empresarial en la provincia de Jaén.

Junto a las propuestas ganadoras, las seis restantes han recibido el diploma de finalistas.