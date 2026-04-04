TSJA reduce la pena a un hombre condenado a cuatro años por robar en una casa de campo de Úbeda (Jaén)

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido en 18 meses la condena a cuatro años de cárcel impuesta en 2023 a un vecino de Úbeda (Jaén) por robar una sopladora y una vibradora de una casa de campo de dicha localidad.

La sentencia inicial condenaba a este hombre a cuatro años de cárcel como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada. El tribunal consideró probado que en la madrugada del 15 de enero de 2023, sobre las 3,40 horas, el procesado "con ánimo de obtener un beneficio ilícito", tras saltar el muro perimetral de unos dos metros y medio de altura que rodea la casa de campo, accedió a su interior --no estaba cerrada con llave-- y se hizo con las dos máquinas valoradas en 524 euros.

La sentencia considera probado que horas después volvió a la casa, pero ya no pudo acceder a su interior porque su dueña había cerrado la puerta al haberse percatado del robo.

El TSJA en su sentencia recogida por Europa Press estima parcialmente el recurso interpuesto por la defensa ya que aunque considera probado que el acusado fue el autor del primer robo, no lo considera así en el segundo intento donde estima que no hay pruebas de que fuera la misma persona.

Considera el tribunal que no dispone de medio de prueba alguno que "permita sostener la participación del acusado en este segundo hecho delictivo" más allá del testimonio de la propietaria de la casa "basado en una simple sospecha o deducción".

Es por ello por lo que decreta la absolución del acusado respecto del segundo delito de robo cometido en grado de tentativa. Ello conlleva el no apreciar la continuidad delictiva y condenar al acusado como autor de un solo delito de robo con fuerza en las cosas en grado de consumación.

De esta forma, los cuatro años se quedan en dos años y seis meses de prisión, manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia apelada.

La sentencia sigue sin ser firme y podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.