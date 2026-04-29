TurJaén prevé una ocupación del 87,29 por ciento en la provincia durante el puente del 1 de mayo

Archivo - Una turista pasea por Alcalá la Real, con la Fortaleza de la Mota al fondo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La previsión de ocupación turística en la provincia de Jaén durante el próximo puente del 1 de mayo supera el 87 por ciento, lo que supone un cuatro por ciento más que el año pasado.

Se trata de una estimación de la Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) fruto de las encuestas realizadas entre el sector, según ha informado este miércoles la entidad.

Lideran la ocupación las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, con un 94,02 por ciento, casi cinco puntos por encima que en 2025; seguidas de Jaén capital, con un 91,18 por ciento, lo que supone un aumento del dos por ciento.

La previsión de ocupación para el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es del 90,13 por ciento, con aumento cercano al tres por ciento frente al año pasado. También sube casi un tres por ciento en el Parque Natural de Sierra Mágina hasta un 83,03 por ciento.

En la Sierra de Andújar, TurJaén estima un 77,34 por ciento de ocupación, con un ligero incremento, y en la Sierra Sur, en un 75,83 por ciento, con ocho puntos más respecto al 2025. Por su parte, el Parque Natural de Despeñaperros, es del 61,63 por ciento, aunque por encima también de la del ejercicio anterior.

De esta forma, la previsión a nivel provincial para este puente del 1 de mayo es de un 87,29 por ciento, "casi cuatro punto por encima del año pasado, cuando se situó en un 83,63 por ciento".

TurJaén ha expresado su satisfacción por estos resultados, al igual que ya hizo con los datos de Semana Santa, "tras un primer trimestre de escaso movimiento turístico, como consecuencia de las graves inclemencias meteorológicas acaecidas" en este periodo.