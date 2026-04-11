UCOPress publica la obra galardonada con el V Premio María Moliner sobre la vida y obra de Gata Cattana

El libro 'Encuentro literario Gata Cattana'. - UCO

CÓRDOBA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La editorial de la Universidad de Córdoba (UCO), UCOPress, acaba de publicar el libro 'Encuentro literario Gata Cattana', artista de Adamuz (Córdoba) fallecida en 2017, fruto del proyecto ganador del V Premio de Innovación Docente y Buenas Prácticas María Moliner, galardón otorgado por la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán y financiado por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.

Según informa la Universidad de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, el Premio María Moliner "persigue la difusión de proyectos y materiales educativos no universitarios en favor de la igualdad, la no discriminación por razón de sexo y la lucha contra la violencia machista".

La autora del proyecto, Ana Cristina Márquez, es maestra de lengua extranjera (inglés) en el CEIP Ramón y Cajal de El Carpio. Concretamente, desarrolló una experiencia educativa centrada en la vida y obra de Gata Cattana con el objetivo de acercar al alumnado a la figura de la artista cordobesa y el contexto social, literario y musical en el que se inscribe su legado.

La actividad documenta cada fase del proceso, desde la investigación inicial hasta la puesta en escena final. A través de esta experiencia se destaca el papel activo y participativo del alumnado, dando valor a su perspectiva crítica y sembrando las bases para la construcción de una sociedad más igualitaria.

El trabajo recoge de esta forma la preparación y exposición de la experiencia que tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 en la Biblioteca Pública Cervantes de El Carpio (Córdoba), en la que el alumnado de 6º de Primaria del CEIP Ramón y Cajal pudo conocer a la artista a través de su música y su poesía, acercándose a su legado desde una perspectiva educativa y emocional.

En su momento, el jurado del V Premio María Moliner destacó que la obra "pone en valor la figura de la artista cordobesa y la colaboración entre la biblioteca y la escuela, además de hacer una aportación significativa a la igualdad de género y destacar el papel de las emprendedoras locales".

El trabajo premiado está disponible en el enlace 'https://ucopress.uco.es/producto/isbn-9788499279381/'.