UGT-A activa su campaña de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la jornada intensiva de verano

Archivo - Albañiles en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha activado su campaña de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la jornada intensiva de verano que afectará a más de 250.000 trabajadores en Andalucía. Así, la campaña informativa se desarrollará durante todo el periodo estival y consistirá en visitas a centros de trabajo y obras, donde delegados y responsables sindicales informarán sobre el calendario laboral vigente y repartirán material divulgativo relacionado con la prevención frente al estrés térmico y los riesgos derivados de las altas temperaturas.

De esta manera, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa, el secretario responsable del sector de Construcción de UGT FICA Andalucía, José Jesús Rodríguez, ha advertido de que el sindicato será "especialmente vigilante" ante posibles incumplimientos por parte de algunas empresas. "Cuando detectamos incumplimientos reiterados del horario establecido, los ponemos en conocimiento de la Inspección de Trabajo mediante denuncia. No podemos permitir que la negligencia de algunas empresas ponga en riesgo vidas humanas", ha señalado.

El calendario de aplicación de la jornada intensiva en el sector de la construcción varía según la provincia andaluza. En esta línea, en Almería será del 10 de julio al 28 de agosto; en Cádiz del 1 de julio al 31 de agosto; en Córdoba del 28 de mayo al 31 de agosto; en Granada del 1 de julio al 30 de agosto; en Huelva del 8 de junio al 31 de agosto; en Jaén del 29 de junio al 31 de agosto; en Málaga del 29 de junio al 31 de agosto; y en Sevilla del 22 de junio al 4 de septiembre.

Ante esto, Rodríguez ha enmarcado que las olas de calor son cada vez "más frecuentes e intensas" debido a los efectos del cambio climático y ha subrayado que Andalucía es una de las comunidades más vulnerables al calentamiento global. "El estrés térmico por calor supone un grave riesgo para la salud de las personas trabajadoras y no afecta únicamente a la construcción, sino al conjunto de actividades laborales que se realizan al aire libre", ha explicado.

Por ello, UGT Fica Andalucía ampliará esta campaña de vigilancia a otros sectores para exigir el "estricto cumplimiento de la legislación" en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente en lo relativo a la exposición a temperaturas extremas.

Desde el sindicato han señalado además la importancia de aplicar el Real Decreto-ley 4/2023, que establece la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando existan fenómenos meteorológicos adversos y no pueda garantizarse adecuadamente la protección de las personas trabajadoras.

En situaciones de alerta naranja o roja y cuando las medidas preventivas resulten insuficientes, será obligatorio modificar o reducir la jornada laboral para evitar riesgos para la salud.

UGT Fica Andalucía también apuesta por impulsar la negociación de protocolos específicos frente al calor entre empresas y representación legal de las personas trabajadoras, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar entornos laborales seguros durante los meses de verano.