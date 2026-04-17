UGT Andalucía avisa de la "fragilidad" de la industria pese al repunte mensual de la facturación

Archivo - UGT-A avisa de la fragilidad de la industria pese al repunte mensual de la facturación. - CCOO - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha avisado de la "fragilidad" de la industria pese al repunte mensual de la facturación. La cifra de negocios industrial crece en febrero respecto a enero, pero cae en términos interanuales y en el conjunto del año. UGT-A ha valorado con cautela los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la cifra de negocios en la industria correspondientes al mes de febrero de 2026, que reflejan una "evolución desigual" del sector en nuestra comunidad.

Según ha detallado UGT-A en una nota, según estos datos, Andalucía registra un incremento mensual del 11,7% en la facturación industrial respecto al mes de enero, situándose casi dos puntos por encima de la media nacional (9,8%). Sin embargo, este repunte no compensa la caída interanual, ya que la cifra de negocios desciende un 2,3% respecto a febrero de 2025.

Además, la evolución acumulada en lo que va de año presenta una tendencia negativa, con una disminución del 6,9%, por debajo de la media nacional (-4,5%), lo que confirma una desaceleración en la actividad industrial andaluza.

A nivel nacional, todas las comunidades autónomas experimentan incrementos mensuales, destacando especialmente Madrid con un aumento del 25,3%. No obstante, en términos interanuales, la mayoría de territorios registran caídas, situándose Andalucía en línea con esta tendencia negativa.

Desde UGT-A han subrayado que este crecimiento puntual está impulsado por sectores como los bienes de equipo y la energía, pero se advierte de que no está teniendo un reflejo claro en la mejora de las condiciones laborales. El aumento del empleo en el sector se concentra, en muchos casos, en puestos de menor valor añadido y con salarios que no crecen al mismo ritmo que la actividad económica.

En este sentido, el sindicato ha avisado de que una caída coyuntural de la facturación no puede servir como excusa para recortes de empleo o deterioro de las condiciones laborales. Las empresas industriales han acumulado beneficios suficientes en los últimos ciclos para garantizar estabilidad y calidad en el empleo.

Igualmente, el sindicato ha indicado que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar social y en mejoras reales para las personas trabajadoras. Por ello, reclama que cualquier apoyo público al sector industrial esté vinculado a la creación de empleo estable, de calidad y con salarios dignos.

En definitiva, "los datos del INE reflejan una industria andaluza con capacidad productiva, pero con debilidades estructurales que deben corregirse para asegurar un desarrollo equilibrado y sostenible".