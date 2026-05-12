UGT Andalucía culpa a la Consejería de Empleo de dejarlos fuera de la formación sindical destinada a delegados. - UGT ANDALUCIA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha culpado a la Consejería de Empleo de actuar "de forma intencionada y con mala fe" tras dejar fuera al sindicato de la formación sindical destinada a delegados y delegadas, una decisión que, según ha advertido, "no perjudica solo a UGT, sino a toda la clase trabajadora andaluza".

Según ha detallado UGT Andalucía en una nota, Martín ha realizado estas declaraciones durante la concentración celebrada este martes en Sevilla, en la que cientos de delegados y delegadas de toda Andalucía se han movilizado para exigir a la Junta una rectificación inmediata y denunciar lo que consideran "un ataque directo a la representación sindical y a los derechos laborales".

En este sentido, el dirigente sindical ha asegurado que la Consejería "nunca buscó una solución dialogada" y que, si hubiera existido voluntad real de entendimiento, "se habría llamado a UGT para abordar cualquier problema". Además, ha señalado que "lo que han hecho ha sido retirar directamente la formación a nuestros delegados y delegadas".

Durante su intervención, Martín ha defendido que la formación sindical "no es un privilegio, sino un derecho y una herramienta de justicia social, fundamental para mejorar la negociación colectiva, combatir el fraude laboral y reforzar la salud laboral en las empresas andaluzas". Además, ha indicado que UGT Andalucía cuenta con más de 18.000 delegados y delegadas en la comunidad autónoma y que la formación permite "entrar en las empresas preparados para defender derechos y plantar cara a quienes incumplen la legislación laboral".

Asimismo, el secretario general de UGT Andalucía ha vinculado esta decisión con la situación de la siniestralidad laboral en Andalucía, manifestando que "mientras se recorta formación preventiva, siguen muriendo trabajadores". Concretamente, "en Andalucía ya van 37 personas fallecidas en accidente laboral en lo que llevamos de año y más de 6.300 han muerto desde 1988 por el simple hecho de ir a trabajar", ha expuesto.

Por otro lado, Martín ha subrayado que buena parte de la formación sindical está vinculada a la prevención de riesgos laborales, especialmente en pequeñas empresas donde no existe representación sindical, y ha advertido de que "eliminar estos programas supone debilitar la seguridad, la salud mental y el bienestar emocional de miles de trabajadores".

No obstante, ha destacado el trabajo desarrollado por la organización en los últimos años, con 252 cursos impartidos, más de 4.630 delegados formados y más de 2.000 horas de formación sindical. "No formamos para acumular diplomas, sino para proteger a la clase trabajadora andaluza", ha afirmado. Además, ha anunciado que UGT Andalucía continuará la batalla jurídica contra esta decisión de la Consejería de Empleo después de que el primer recurso presentado haya sido rechazado. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias".

Por último, el líder sindical ha reivindicado los 138 años de historia de UGT y ha lanzado un mensaje de firmeza a la Junta de Andalucía: "No vamos a agachar la cabeza mientras siguen muriendo trabajadores". La concentración ha concluido con un llamamiento a la movilización y a la defensa de los derechos laborales y sindicales en Andalucía.