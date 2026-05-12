UGT-A anuncia acciones legales por "incumplimiento" del convenio de las ITV y la Junta expresa que seguirá "trabajando"

Archivo - Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

UGT-FICA Andalucía ha anunciado este martes que emprenderá acciones legales por "incumplimiento" del recientemente acordado nuevo convenio colectivo de Veiasa, la empresa encargada de la gestión de las ITV en la comunidad. Desde la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía se explica que en la aplicación de un nuevo convenio colectivo "tan amplio (74 artículos) y que sustituye a otro de 2008, pueden aparecer dificultades, y precisamente la Comisión de Vigilancia e Interpretación, que se constituyó este lunes, tiene la función de interpretación del contenido del convenio. En este órgano, la dirección de Veiasa y la Consejería han manifestado expresamente su voluntad de seguir trabajando".

En una nota de prensa, el sindicato ha señalado que este lunes en la primera reunión de la Comisión de Vigilancia e Interpretación se abordaron dos cuestiones de "especial gravedad" para la plantilla: "la retirada unilateral del Plus de Absentismo durante las bajas médicas y la paralización del Plan de Ajuste de Categorías correspondiente a 2026". Sobre esto último, fuentes de la Consejería aclaran a Europa Press que "la empresa está realizando las gestiones previstas para su puesta en marcha. En cualquier caso, los trabajadores beneficiados por el plan cobrarán por la subida de nivel desde el 1 de enero de 2026".

Respecto al Plus de Absentismo, UGT-FICA ha criticado que, apenas unas semanas después de la firma del IV convenio colectivo, "numerosos trabajadores comenzaron a detectar descuentos en sus nóminas sin haber recibido previamente ninguna comunicación oficial por parte de la Dirección de la empresa". "Tras solicitar explicaciones, el sindicato comprobó que Veiasa está descontando de forma unilateral la parte proporcional de este complemento durante los periodos de incapacidad temporal", ha detallado UGT. Una interpretación que la central sindical considera "totalmente injustificada y contraria al contenido del propio convenio colectivo", cuyo artículo 37 recoge "expresamente" el derecho a percibir este plus en situaciones de asistencia médica que generen baja.

El segundo asunto tratado fue el Plan de Ajuste de Categorías previsto en el IV convenio colectivo. UGT-FICA conoció durante la reunión, según su relato, que, "casi tres meses después de la firma del convenio, la Dirección de la empresa todavía no ha solicitado a la Administración la aplicación de este ajuste correspondiente al año 2026, pese a que ya estaba aprobado presupuestariamente y recogido en el texto firmado el pasado 12 de febrero". Para el sindicato, esta situación supone "un grave incumplimiento" de los compromisos adquiridos, especialmente teniendo en cuenta que este proceso de negociación se prolongó durante ocho años y que el ajuste de categorías tiene una repercusión económica directa sobre buena parte de la plantilla.

Ante esta situación, la coordinadora regional de UGT-FICA Veiasa ha anunciado que iniciará una demanda por conflicto colectivo tanto por la aplicación "indebida" del Plus de Absentismo como por el "incumplimiento" de las condiciones pactadas en el convenio. Asimismo, el sindicato ha trasladado al resto de organizaciones con representación en la Comisión de Vigilancia e Interpretación la propuesta de presentar esta demanda de manera conjunta.