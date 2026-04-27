UGT y CCOO exigen en Córdoba con una concentración una mejora de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. - UGT

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba se han concentrado este lunes en la Plaza de Las Tendillas de la capital cordobesa para "exigir avances en las normas de Prevención de Riesgos Laborales ante el considerable aumento" de los accidentes en el ámbito laboral y "las terribles cifras que asolan, no sólo a Córdoba, sino toda Andalucía".

Así, según han informado en un comunicado conjunto y coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebrará mañana martes 28 de abril, los sindicatos han querido dejar claro que, "cumpliéndose este 2026 los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esta necesita una profunda revisión".

A este respecto, el secretario de Salud Laboral de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento, ha indicado que "en Córdoba llevamos años reivindicando varios temas que han trascendido de nuestras fronteras al resto de Andalucía y España como, por ejemplo, la evaluación continua de los riesgos psicosociales, que se está demandando a nivel nacional, pues hay trabajadores que sufren estrés, a través de acoso, y ello se refleja en actos de infarto", y es "una cuestión que a nivel nacional se está trasladando para que se recoja en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y también con los protocolos oportunos".

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha aludido a lo ocultas que están "las enfermedades profesionales en la prevención", hasta el punto de que siendo Córdoba "una de las primeras provincias en accidentes de trabajo", resulta que "tiene uno de los menores registros de enfermedades profesionales", lo que "es producto de la mala prevención que se lleva a cabo en las empresas".

Para el sindicalista, "la infradeclaración de los partes de enfermedad profesional son lamentables y cuestan vidas" y ha exigido "que se cree en la Seguridad Social un plan de trabajo con los médicos de Familia para que establezcan protocolos de actuación y establecer la relación laboral de la enfermedad o el daño con la persona trabajadora".