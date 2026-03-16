UGT y CCOO lamentan la muerte de tractorista en Fuente Tójar y piden extremar la seguridad en vehículos agrícolas

Archivo - Tractor arando en el campo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han lamentado este lunes el fallecimiento del vecino de Fuente Tójar (Córdoba) ocurrido este pasado domingo cuando el vehículo que conducía volcó precipitándose por un barranco en una zona de la localidad conocida como 'La Dehesa' y han pedido que se extremen las medidas de seguridad en la conducción de vehículos agrícolas.

En este sentido y en un comunicado conjunto, los sindicatos, que han expresado sus condolencias a sus familiares y personas cercanas, así como al pueblo de Fuente Tójar en el que residía, han señalado que "a pesar de que, según los datos hasta ahora proporcionados por las autoridades a las fuerzas sindicales todo parece indicar que no se trata de un accidente laboral", desde UGT y CCOO han querido destacar la "necesidad de priorizar la seguridad en la conducción de este tipo de vehículos agrícolas".

De hecho, han asegurado, "los datos confirman que los vuelcos de tractores son la principal causa de accidente mortal en el entorno laboral del campo", motivo por el que ambos sindicatos aconsejan "una formación en seguridad adecuada para poder conducir cada modelo de vehículo agrícola, así como extremar las medidas de precaución en todo momento, evitando en la medida de lo posible situaciones que pudieran generar este tipo de vuelcos".

Por otro lado, han hecho un llamamiento a la "modernización del parque agrícola cordobés con la adquisición de vehículos más modernos que dispongan de medidas de seguridad anti vuelcos".