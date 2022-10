UGT y CCOO: La Junta "se carga" el proyecto de la Agencia Trade al excluir a Andalucía Emprende

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han apuntado este viernes que, "tras más de un año de estudios, auditorías y grupos de trabajo", la Junta "se carga su proyecto estrella de la legislatura pasada", la creación de la Agencia Trade, por no incluir en ella a Andalucía Emprende, que finalmente se integrará en una Dirección General de la Consejería de Universidad. Para los sindicatos, esta circunstancia supone el "desmantelamiento" de la que se ideó como una ventanilla única para la promoción económica de la comunidad.

Ambos sindicatos han recordado en un comunicado que la aprobación de Trade buscaba aglutinar en una misma Agencia a la Fundación Andalucía Emprende, Agencia IDEA, Extenda, y la Agencia del Conocimiento, "con la finalidad de crear una ventanilla única para las empresas y personas emprendedoras, la inversión y el mercado con el objetivo de coordinar el apoyo al sector empresarial, logrando eficacia, eficiencia, y agilidad de procedimientos".

No obstante, "sorpresivamente", la semana pasada supieron del "desmantelamiento" de Trade por la prensa y, "después de solicitar insistentemente explicaciones" desde las consejerías de Economía, Empleo y Universidad les confirmaron la noticia de que Andalucía Emprende FPA "se cae" del proyecto, "aun siendo el único instrumento de la Junta de Andalucía para llevar las políticas de promoción económica y empresas a todo el territorio andaluz, tanto por sus competencias como por su capilaridad en el territorio, con más de 250 centros de trabajo (CADEs) y más de 50 puntos de información en toda Andalucía".

Desde UGT y CCOO consideran que "este volantazo en las políticas de emprendimiento del Gobierno de la Junta entierra el proyecto de la Agencia Trade, incluso antes de que sea puesta en marcha". "No sirve de nada crear una agencia sólo para la gestión de instrumentos financieros si estos no llegan al territorio y las empresas no tienen asesoramiento personalizado y especializado para su tramitación y justificación, ni se asesora en procesos de consolidación y/o modernización, tal y como se hace desde los CADEs".

"La Ley Trade acercaría los Fondos Europeos y la internacionalización a todas las empresas andaluzas. Con la decisión de sacar a Andalucía Emprende de la Ley el Gobierno andaluz, en los tres primeros meses de su legislatura, da la espalda a la Andalucía rural y a todo el sector empresarial", han sostenido. Asimismo, los sindicatos han apuntado que "con la integración de Andalucía Emprende en la Consejería de Universidad, la Ley Trade pierde el objetivo de fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y empleo en todo el territorio andaluz".

"El Gobierno de la Junta rompe de forma unilateral el consenso político en una Ley que ellos mismos propusieron", han asegurado. Ante la situación, UGT y CCOO exigen "al gobierno del PP que mantenga la Ley Trade tal y como se encuentra redactada, ya que de ese modo se hace una puesta en valor de un servicio público

de calidad, vertebrando el territorio y con presencia en toda Andalucía, eliminando cualquier excusa para su desprestigio".