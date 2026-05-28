UGT destaca que los más de 52.000 trabajadores del campo en Córdoba comenzarán el lunes la jornada intensiva

Archivo - Un trabajador del campo recolectando. - UGT FICA ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación (FICA) de UGT Córdoba ha recordado este jueves que, a partir del próximo lunes, 1 de junio, dará comienzo la jornada intensiva en el campo, que reducirá las horas de trabajo a 37 a la semana, lo que afectará a los más de 52.000 trabajadores del campo en la provincia.

Esto, según ha precisado en una nota el secretario de Acción Sindical de la federación ugetista, Antonio Lopera, supone que "la jornada diaria pasa de 6,30 horas, más los 15 minutos del bocadillo actuales, a seis horas y diez minutos, en las cuales van incluidas los 15 minutos del bocadillo que son efectivos de trabajo".

Desde UGT FICA Córdoba, que representa al 82% del sector del campo en la mesa negociadora, han explicado que la jornada intensiva tiene su margen actual de aplicación durante los meses de junio, julio y agosto, explicando Lopera que, "debido a este descenso en los horarios de trabajo por la jornada intensiva de verano en el campo, este sector tiene una jornada media a lo largo del año por debajo de las 38,5 horas semanales, siendo una de las más bajas de los sectores que representa esta federación".

Esta reducción horaria, según ha señalado el responsable sindical, "no afecta a los salarios, que se seguirán manteniendo durante estos meses en los 62,85 euros por jornal estipulados para todo el año 2026", que es "de los más altos de España y, junto al de Jaén, el más alto de nuestra comunidad".

Lopera ha recordado que "UGT fue el único firmante del convenio en Córdoba, a pesar de representar grandes avances económicos y laborales para las personas trabajadoras del campo", y a finales de año concluirá su vigencia, por lo que, "a su debido tiempo, procederemos a realizar la denuncia correspondiente sobre su finalización y procederemos a escuchar a las personas trabajadoras del campo", lo que les servirá "para llevar a cabo el documento borrador" para presentar sus propuestas "en la mesa negociadora".

A este respecto, Lopera ha afirmado que en su sindicato están "acostumbrados a asumir la responsabilidad de negociar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del campo en solitario", ya que FICA UGT "es el único que ha firmado los dos últimos convenios, y la representatividad de UGT ha aumentado en 20 puntos desde el anterior convenio, por lo que no podemos sino estar muy satisfechos de nuestro trabajo".

Finalmente, Lopera ha recordado la obligación de cumplir la jornada intensiva en el campo, y ha avisado que UGT estarán "pendientes de su pleno cumplimiento, para así evitar que se pueda producir ningún incidente por el calor, por lo que pedimos, igualmente, la máxima hidratación, mantener protegida la cabeza del sol directo y, en general, cumplir con todas las normativas de prevención", manifestando su deseo de que "este año no tengamos que recurrir a la Inspección de Trabajo por la falta de cumplimiento de la jornada intensiva".