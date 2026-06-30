UGT Jaén pide a CCOO "rectificar" para realizar acciones conjuntas y evitar distancias en el sector de la limpieza

Archivo - Servicio Municipal de Limpieza. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) Jaén ha pedido a CCOO "rectificar" para realizar acciones conjuntas y evitar distanciamientos en el sector de la limpieza. Desde UGT no se ha secundado la concentración de este martes, 30 convocada por CCOO Hábitat en protesta por el bloqueo del convenio del sector de limpieza.

El sindicato ha justificado su decisión argumentando en un comunicado que la movilización ha sido convocada de forma "unilateral" y "sin contar de forma seria y directa" con ellos, acusando a la otra central sindical de buscar un "protagonismo fácil".

A través de un comunicado de prensa, UGT Jaén ha aclarado que comparte el diagnóstico sobre la situación del sector, coincidiendo en el "estancamiento" de las negociaciones del convenio tanto a nivel nacional como en Andalucía debido a la "actitud inmovilista" y el "ofensivo posicionamiento" de las patronales, a las que acusa de plantear recortes "inadmisibles" y propuestas alejadas de la realidad de un colectivo "precario" y "maltratado".

Sin embargo, desde FeSMC UGT Jaén han expresado su profundo malestar con la actuación de CCOO Hábitat. "Lo que no cabía esperar, después de participar junto a CCOO Hábitat en las mesas de negociación, confeccionar plataformas conjuntas y defender posturas de igual a igual frente a las patronales, es el desmarque conjunto y la acción que de forma unilateral y sin contar con UGT quieren llevar a cabo", han criticado.

Para UGT, la decisión de CCOO de "actuar en solitario" es una "injusticia" con la que pretenden erigirse como "salvadores del sector" y dejar fuera de las reivindicaciones a UGT. En este sentido, han reivindicado que el sector de la limpieza "no es patrimonio exclusivo" de CCOO y han advertido de que no van a ser "una mera comparsa", ni van a "llenar espacios en forma de invitados", ni van a "jugar a la ruleta de las medallas ni al protagonismo fácil de la foto de banderas".

Por último, desde FeSMC UGT Jaén han hecho un llamamiento a la unidad, señalando que el sector "necesita más que nunca la unión y no el distanciamiento". Por ello, han apuntado que "aún hay tiempo de rectificar" para poder llevar a cabo acciones conjuntas que defiendan de manera efectiva y dignifiquen a los trabajadores de la limpieza.