UGT SP se concentra para mostrar su rechazo a la agresión sufrida por un enfermero en el Reina Sofía

Concentración de profesionales sanitarios y sindicalistas de UGT para mostrar su rechazo a la agresión sufrida por un enfermero en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. - UGT SP

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales sanitarios y sindicalistas de UGT Servicios Públicos (SP) de Córdoba se han concentrado este miércoles ante el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para mostrar su "repulsa por la agresión sufrida por un enfermero el pasado viernes 22 de mayo en su servicio de Urgencias".

Según ha señalado el sindicato en una nota, este hecho, desgraciadadmente, "ha dejado de ser algo aislado para convertirse en una constante, cada vez con formas más agresivas y con parámetros que están llevando a la práctica sanitaria al temor ante su desprotección".

En este sentido, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, destacado que, "según los registros, en el año 2025 se produjeron 173 agresiones en la provincia de Córdoba, 37 de las cuáles fueron físicas y 136 verbales, a profesionales sanitarios".

Heredia ha llamado a la comprensión de la ciudadanía ante "un sistema que se encuentra colapsado, con plantillas bajo mínimos, por lo que deben comprender que su atención tendrá que producirse en el menor tiempo posible, dentro de las posibilidades que en estos momentos tienen los equipos en los centros sanitarios".

Por otra parte, Heredia ha destacado que, "desde que se puso en marcha el plan de prevención y actuación frente a las agresiones a profesionales, las denuncias están acabando en condenas a los agresores", por lo que ha instado "a las personas trabajadoras del SAS a que no callen y denuncien cualquier caso en el sufran cualquier tipo de agresión, tanto física, como verbal, ya que esto supone un paso más en la visibilización de este problema y en la presión a ejercer, desde la responsabilidad, para poder exigir nuevas medidas" a la Junta de Andalucía.

Finalmente, la responsable sindical ha señalado que "cualquier agresión atenta contra la dignidad y derechos de las personas trabajadoras, llevando en muchas ocasiones a estas a situaciones de estrés, miedo, desmotivación, así como otro tipo de consecuencias, que podrían derivar en la baja laboral, todo ello repercutiendo, además, en la bajada del rendimiento y en la falta de ese apoyo que los profesionales necesitan en estos momentos para que se produzca el rendimiento necesario y que el conjunto de las personas usuarias puedan disfrutar de la mejor atención asistencial".