La UJA conmemora el Día Internacional de las Matemáticas con actividades divulgativas en Jaén y Linares

Taller impartido en Linares con motivo del Día Internacional de las Matemáticas. - UJA

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha conmemorado el Día Internacional de las Matemáticas con una programación especial llevada a cabo en los campus de la capital y de Linares.

Este evento, organizado a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), se enmarca en el XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación, cuyo objetivo es acercar el conocimiento científico a la sociedad y fomentar el interés por las matemáticas entre el estudiantado y el público en general, según ha informado este viernes la UJA.

El director del Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, Julio Ángel Olivares, ha explicado que la institución se suma al Día Internacional de las Matemáticas en el Campus Científico Tecnológico de Linares y el Campus de Las Lagunillas de Jaén, "apoyando y organizando actividades varias a fin de dar visibilidad al inmenso potencial de esta área de conocimiento".

"Nuestro propósito ha sido trasladar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general aspectos tales como la aplicabilidad de las Matemáticas en nuestro día a día, su implementación interdisciplinar o sus amplias posibilidades como materia de divulgación científica, sin obviar cuáles son las tendencias más en boga dentro de la investigación matemática", ha dicho, no sin añadir el propósito de fomentar la elección de esta materia entre el futuro alumnado de la UJA.

Las actividades desarrolladas en Linares este viernes se han destinado al estudiantado de Secundaria de la provincia. Bajo el lema 'Matemáticas y esperanza', se ha mostrado como no son solo una herramienta esencial para comprender la naturaleza y abordar los desafíos sociales, políticos, técnicos y ambientales que conciernen a la humanidad, sino también una fuente de inspiración y creatividad.

La jornada ha comenzado con un 'Café con Ciencia', en el que personal investigador del Departamento de Matemáticas ha compartido distintas perspectivas divulgativas sobre su trabajo. En este espacio han participado Rafael Florencio Díaz, con la charla '¿Por dónde empiezo? La ciencia de elegir caminos'; Cristina Rodríguez, con 'Moebius y el eterno retorno', y Julio Guerrero, quien ha abordado el tema 'Rotaciones'.

A su vez, se ha desarrollado un espacio, conducido por Javier Fernández Aceituno, en el que se han expuesto diferentes recursos e iniciativas vinculadas a la actividad investigadora y tecnológica de la Escuela Politécnica Superior de Linares.

La programación ha culminado con el taller 'La fotoquímica como herramienta para nuestra sociedad', a cargo de Ruperto Bermejo, investigador del Departamento de Química Física y Analítica. Ha acercado al estudiantado las aplicaciones de la fotoquímica y su relevancia en ámbitos científicos y sociales de actualidad.

PROGRAMA DE RADIO

Por su parte, en en el Campus Las Lagunillas de la capital, se ha celebrado un programa especial de UniRadio Jaén, conducido por Álvaro García. Ha estado abierto a la participación de la comunidad universitaria, que ha establecido un diálogo con José Rodríguez, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, y con Nuria Victoria Castillo y Diego García, profesores del Departamento de Matemáticas.

Durante el programa se han tratado cuestiones relacionadas con la divulgación matemática, la importancia del pensamiento crítico, el enfoque humanista de la disciplina matemática y el valor de la investigación científica en el desarrollo social y tecnológico.

Asimismo, se ha puesto de relieve la necesidad de fomentar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones, de ahí que se haya destacado el papel que desempeñan las universidades públicas en la transmisión del conocimiento y en la promoción de una cultura científica abierta y accesible.

La UJA ha destacado que, con esta programación especial, reafirma su compromiso con la divulgación científica y con el impulso de las Matemáticas como disciplina clave para el avance del conocimiento y el progreso de la sociedad. Ha contado con la financiación y colaboración de la Fundación Descubre y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).