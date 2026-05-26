La UJA reúne a 170 profesionales en las jornadas técnicas de la Red de Oficinas de Transferencia del Conocimiento

Inauguración de las jornadas. - UJA

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) reúne estos martes y miércoles a unos 170 profesionales en las Jornadas Técnicas de la Red OTC (Oficinas de Transferencia del Conocimiento).

A través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento, organiza este encuentro en el seno del grupo I+D+i de CRUE Universidades Españolas, en el que participan directores de las citadas oficinas, así como técnicos de las diversas universidades españolas y organismos públicos de investigación.

Una muestra de vitalidad de la Red OTC como foro "potente impulsor del sistema universitario español", según el rector de la UJA, Nicolás Ruiz. Así lo ha indicado en la inauguración, en la que ha intervenido junto al vicerrector de Innovación y Transferencia en la Universitat Politécnica de Valencia y presidente de la Red OTC, Salvador Coll; el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas.

"Dicen que el conocimiento es el único recurso que crece cuando se comparte, pero yo añadiría algo más: el conocimiento solo es verdaderamente valioso cuando genera impacto, que trasciende claramente al de transferencia, porque mientras que la transferencia describe el movimiento de un resultado, el impacto describe la transformación real de ese movimiento en la vida de las personas", ha afirmado Ruiz.

En este sentido, el rector ha considerado que "la investigación debe estar encaminada a transformar realidades y el impacto es la medida del éxito de nuestra transferencia".

Sobre la Red OTC, ha apuntado que debe ser algo más que una estructura periférica del sistema universitario: "Tiene la importante labor de establecer la hoja de ruta para que el conocimiento sea útil, tangible y profundamente humano, porque hemos entendido que el valor no reside únicamente en un resultado transferible, como una patente o un prototipo. El valor transformador reside en el impacto del conocimiento que se transfiere en todas sus dimensiones", ha declarado.

El rector ha incidido en que transferir el conocimiento es también asesorar a una administración pública en políticas de igualdad, es ayudar a una pyme a digitalizarse o es poner el talento de los centros universitarios al servicio del tejido socioeconómico, por ejemplo.

Al respecto, ha comentado que las estructuras universitarias de investigación representan el 75 por ciento de toda la investigación que se realiza en España, de manera que suponen el principal motor de I+D+i.

Finalmente, sobre estas jornadas, ha indicado que el valor de la Red OTC cobra su máximo significado, teniendo en cuenta que en el ámbito de la transferencia del conocimiento, se necesitan redes eficaces, redes de confianza, para trabajar juntos en aspectos relevantes como flexibilizar y agilizar los procedimientos, valorizar el talento y reducir brechas.

"Pero, sobre todo, hemos de poner el foco en la valorización del conocimiento y en el seguimiento de indicadores clave, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y nuestra verdadera aspiración es la generación de verdadero impacto social", ha manifestado.

Por su parte, Salvador Coll ha aseverado que "es un auténtico lujo poder reunir a profesionales de este nivel llegados de todo el país". "Estos encuentros son muy positivos, ya que resulta fundamental tener espacios para compartir experiencias y generar nuevas sinergias", ha dicho.

En esta línea, el diputado de Empleo y Empresa ha señalado que "es de vital importancia llevar a cabo estas jornadas para fomentar espacios donde compartir experiencias y consolidar sinergias".

"Desde la Diputación, tenemos muy claro nuestro firme apoyo a la Universidad de Jaén, con la que colaboramos activamente en todo lo que conlleva la transferencia de conocimiento en nuestra provincia, una labor que será absolutamente necesaria en el futuro para impulsar multitud de iniciativas", ha declarado.

De su lado, el secretario general de Universidades ha valorado el nivel de consolidación de la red de OTC. "Contamos con magníficos profesionales que poseen un elevado nivel de especialización, lo que refleja la gran calidad del talento que hoy se encuentra aquí reunido. La transferencia genera un impacto fundamental y demuestra, una vez más, que Andalucía es una tierra de transferencia y conocimiento", ha recalcado.

PROGRAMA

Las jornadas técnicas de la Red OTC se constituyen no como un espacio de debate técnico, sino como una plataforma de ambición compartida para compartir buenas prácticas, pero, sobre todo, para reafirmar su voz ante las instituciones y ante Europa.

El programa combina sesiones plenarias y sesiones de grupos de trabajo, en las que se van a abordar temas de interés para las OTC y sus técnicos, como el ecosistema de transferencia en Jaén, la IA generativa aplicada a la gestión de la transferencia o la valorización del conocimiento.

La contratación y colaboración universidad-empresa, la creación de 'spin-offs' y empresas de base científica, la transferencia en humanidades y ciencias sociales y el seguimiento de indicadores de transferencia son otros de los asuntos que se analizarán en este encuentro.