UNEI, empresa líder en empleo de personas con discapacidad, cuadruplica facturación y triplica plantilla en diez años

UNEI, empresa social andaluza líder en empleo de personas con discapacidad, cuadruplica facturación y triplica plantilla en diez años. - UNEI

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

UNEI, empresa social andaluza líder en empleo de personas con discapacidad, ha alcanzado en 2025 el récord de 38,5 millones de facturación y 2.000 personas en el equipo, el 87% con discapacidad y el 50% con problemas de salud mental. Con estos datos, la compañía --que cumple 35 años en 2026-- ha logrado cuadruplicar sus ventas y triplicar su plantilla en una década, consolidando el éxito de la transformación empresarial que inició en 2016.

Según ha informado UNEI en una nota, el director general de UNEI, Rafael Cía, ha presentado los resultados de la compañía en 2025. El ejercicio se ha cerrado con un incremento de en torno al 20% de la facturación y del 22% del empleo, con 350 nuevos puestos de trabajo y manteniendo, al mismo tiempo, las ratios de discapacidad. "El modelo empresarial de UNEI es solvente y competitivo, con un Ebitda de en torno al 12% de las ventas, y con valor añadido".

En ese sentido, más del 60% de la facturación se concentra en el sector de la logística integral con valor añadido técnico (UNEI Smart Supply), que se configura como una de las líneas de negocio con más potencial y escalabilidad desde el proceso de transformación que inició la compañía hace más de una década.

En el balance de esta línea de negocio, han destacado que, a lo largo del ejercicio, se han llevado a cabo más de nueve millones de manipulaciones y configuraciones de productos, 750.000 llamadas en su call center operativo y 150.000 dispositivos configurados o reacondicionados en su taller propio.

Además, UNEI, como empresa de iniciativa social, reinvierte el 100% de sus beneficios en su propio negocio para seguir creciendo y creando oportunidades de empleo. De esta forma, en 2025 UNEI ha estrenado nuevas sedes en Dos Hermanas, Granada, Jerez y Jaén, que suman 5.000 metros cuadrados de superficie logística. Asimismo, destacan las 25.000 horas de formación interna impartidas, una cifra también récord.

Igualmente, el crecimiento acumulado de esta división logística en los dos últimos años es de un 75%, con proyectos de alta complejidad técnica que han incluido la renovación domiciliaria de tarjetas SIM para más de cien mil usuarios de teleasistencia en Andalucía, la instalación de pizarras digitales en centros educativos, la configuración e instalación de equipos de telecomunicaciones para servicios de emergencia o la puesta en marcha de puntos de acceso wifi.

No obstante, el crecimiento también ha sido muy relevante en el sector agroalimentario, con líneas de manipulado y distribución de productos, tanto en seco como en temperatura controlada, con especial foco en los centros logísticos de Sevilla, Granada y Jerez. Así, 2025 ha sido un año de inflexión para UNEI, al cumplirse diez años del inicio de su proceso de transformación empresarial.

Esta evolución ha tenido como palancas clave la innovación, la excelencia, las personas y el Propósito La estrategia trazada que incluyó la unificación societaria, la configuración de líneas de negocio, la apuesta por nuevas sedes que reforzaran la operativa, la captación de talento y la creación de la marca UNEI.

Además, UNEI mide junto a la Universidad de Sevilla el retorno social de sus actuaciones. Por cada euro facturado por UNEI, la sociedad recibe más de cuatro en forma de retorno económico, socioeconómico y social, lo que se traduce en más de 162 millones de beneficio para Andalucía en el ejercicio 2025.

Igualmente, UNEI prevé continuar su crecimiento a doble dígito en 2026 y prevé celebrar a lo largo del año su aniversario con el lema 35 años extraordinarios. El logo de este 35 aniversario apunta visualmente a la referencia a 3S, la propuesta de valor al cliente de UNEI (Social, Sostenible, Smart). El primer hito de esta efeméride tendrá lugar este mismo mes de junio, con una celebración muy especial con las personas del equipo.

Por último, a final de año UNEI organizará en Sevilla un evento empresarial, Una Extraordinaria Navidad, que tendrá lugar el 26 de noviembre en un lugar emblemático de la ciudad con representación institucional y empresarial de alto nivel. Será una jornada que nace con vocación de continuidad, como primer hito o lanzamiento de la Navidad en Sevilla.