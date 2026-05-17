La Unesco analiza en junio la propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada

Archivo - Imagen Del Parque Nacional De Sierra Nevada - MARM - Archivo

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Unesco analizará el próximo mes de junio la propuesta que le ha sido remitida desde Andalucía para la ampliación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada.

La reunión del consejo tendrá lugar del 3 al 6 de junio en la Reserva de Biosfera Itaipú en Paraguay. En ella se revisarán tanto la reserva de Sierra Nevada como la de la Sierra de las Nieves, en Málaga, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La propuesta de ampliación de la Reserva de Sierra Nevada afecta a unos 60 municipios de las provincias de Granada y Almería. Con ella se busca dar cumplimiento a las recomendaciones que realizó el organismo internacional en su última evaluación y que son de obligado cumplimiento para mantener esta designación que Sierra Nevada ostenta desde 1986.

Con esta propuesta --que fue sometida en octubre a exposición pública sin recibir alegaciones-- la superficie de la Reserva de la Biosfera pasaría de 172.238 a 244.442 hectáreas, lo que supone el incremento del 29,54 por ciento en su extensión.

Con ello se incorpora íntegramente la zona de transición, respondiendo así a la recomendación del Consejo Internacional de Coordinación.

La Junta reconoce en el dossier de la propuesta, consultado por Europa Press, que este proceso de ampliación ha sido "bastante complejo", dado que son 61 los términos municipales que participan del ámbito territorial de la reserva ampliada.

Para la definición y consenso del ámbito ampliado, se desarrolló una campaña de comunicación y participación, siendo hasta este momento 20 los nuevos ayuntamientos que incorporan su término municipal completo al ámbito de la reserva, un compromiso formalizado con el acuerdo de sus plenos municipales.

Estas incorporaciones, sumadas a los seis municipios que ya se encontraban íntegramente en la reserva actual, hacen que sean 26 los términos municipales completos en el ámbito ampliado.

En cuanto a la población, tras lo consensuado con los ayuntamientos, se pasa de 10.760 a un contingente poblacional de 98.949 habitantes, de los cuales, 38.461 habitan dentro de los límites estrictos de la reserva y el resto, en sus bordes.

Mantiene la Junta que esta ampliación ha sido objeto de un "intenso y continuado trabajo" tanto técnico como de participación, de ahí que la propuesta que se presenta sea considerada "sólida y consensuada", a fin de responder "de forma suficiente" a las recomendaciones del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB.

Todo este proceso se abrió a raíz de que en la evaluación periódica a la que deben someterse los territorios designados como Reserva de la Biosfera, el Consejo Internacional de Coordinación concluyera que la reserva de Sierra Nevada no cumplía los criterios del Marco Estatutario y lanzara una serie de recomendaciones.

Estas recomendaciones "son de obligado cumplimiento" para mantener esta designación internacional.