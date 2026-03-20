Unicaja ofrece en marzo un 10% de descuento en seguros de vida al contratar coberturas específicas

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, a través de Unicorp Vida, participada al 50% con Santalucía, lanza una nueva campaña de los seguros de vida Univida Anual Renovable y Vida Libre Pymes y ofrece durante este mes de marzo un descuento del 10% sobre la prima neta del primer año. Para beneficiarse de esta promoción, los clientes deben incorporar coberturas opcionales específicas, tales como diagnóstico de cáncer de mama invasivo, en el caso de las mujeres, y cáncer de próstata, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular con secuelas permanentes, en el de los hombres.

Esta campaña estará vigente en las oficinas de la entidad financiera hasta el próximo 31 de marzo y permite acceder, en caso de diagnóstico de estas enfermedades, a un capital adicional de hasta 60.000 euros, pensado para ofrecer tranquilidad en su nueva situación personal y laboral, tal como ha informado Unicaja en una nota.

Se mantienen vigentes el resto de las coberturas incluidas en la póliza, como el fallecimiento, la invalidez permanente absoluta y la doble garantía si proviene de un accidente. Asimismo, ante el fallecimiento, el seguro cubre el saldo pendiente de amortizar en las tarjetas emitidas por Unicaja, con un límite máximo de 1.500 euros.

Univida Anual Renovable y Vida Libre Pymes incluyen también un servicio de farmacogenética, que permite, ante el diagnóstico de determinadas patologías como cáncer de mama, colorrectal, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto de miocardio o cerebral y epilepsia, realizar un estudio genético de última generación para, de este modo, facilitar un tratamiento más adecuado y personalizado.

Contemplan también un servicio gratuito de autoliquidación parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones relativo al seguro de vida. Por otra parte, Unicaja ha adaptado su oferta al decreto-ley que establece el Derecho al Olvido Oncológico, lo que implica una mejor protección a través de su gama de seguros de vida. De este modo, no se tiene en cuenta que el cliente haya podido padecer cáncer, siempre que hayan transcurrido cinco años o más desde la finalización del tratamiento, sin recaída posterior.

Con esta nueva acción, la entidad refuerza así su compromiso de situar al cliente en el centro de su estrategia, facilitando el acceso a soluciones de protección más asequibles y adaptadas a las necesidades reales de cada etapa de la vida, y acompañándolo no solo en sus proyectos financieros, sino también en la seguridad y estabilidad de su futuro.