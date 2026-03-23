Unicaja Ultra Sierra Nevada bate récord con más de 1.800 inscritos en su XII edición

Imágenes de la última edición de la Unicaja Ultra Sierra Nevada. - UNICAJA

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 12 edición del Unicaja Ultra Sierra Nevada, que se celebrará el 10, 11 y 12 de abril, vuelve a contar con el patrocinio oficial de la entidad financiera, que da nombre a una de las pruebas de trail running más emblemáticas del calendario nacional.

Con más de 1.800 inscritos, el evento ya ha superado el récord de participación alcanzado en la edición de 2025. El elevado interés por la carrera se refleja también en la rápida adquisición de dorsales.

Así, las plazas para la modalidad de Maratón ya se han agotado y las de la Ultra están próximas a completarse. Se trata de una competición considerada entre los ultratrails más espectaculares de Europa y el de mayor altitud de la Península Ibérica, con un recorrido que combina exigencia deportiva y un entorno natural único.

El patrocinio de Unicaja, en palabras de su director de Comunicación e Imagen, Fernando Ríos, busca poner de manifiesto el objetivo de "apoyar y dar visibilidad a las distintas disciplinas deportivas", así como fomentar "el respeto y la puesta en valor del medio natural, en un enclave tan singular como Sierra Nevada".

Además, ha recordado la estrecha vinculación de la entidad con la estación de esquí, de la que también es patrocinadora, "reforzando así el apoyo" a iniciativas que contribuyen al desarrollo de los territorios en los que está presente.

Por su parte, el CEO de TerraIncognita Group, José Manuel Toledo, ha manifestado su agradecimiento a Unicaja por su apoyo como patrocinador principal de la Ultra Sierra Nevada, que permite "construir un mejor evento" para todos los participantes.

"Queremos agradecer a Unicaja su fidelidad durante todos estos años, su apuesta por el territorio y su compromiso con el deporte y con Sierra Nevada, un compromiso que compartimos", ha agregado.

CINCO MODALIDADES

El recorrido del Unicaja Ultra Sierra Nevada partirá desde la ciudad de Granada y finalizará en Pradollano, en la estación de esquí, y se estructura en cinco modalidades --Ultra, Trail, Maratón, Media y Relevos-- y cuatro distancias: 100, 60, 42 y 25 kilómetros.

Bajo el lema 'Conquista tu cima', la prueba ofrece opciones adaptadas a corredores de distintos niveles. La modalidad Ultra, con 100 kilómetros y más de 5.500 metros de desnivel positivo, es la prueba reina del evento, alcanzando cotas superiores a los 3.000 metros de altitud.

Tendrá su salida a las 22,00 horas del viernes, 10 de abril, desde el centro de Granada, con el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife como escenario.

La distancia Trail (60 kilómetros) ha sido designada Campeonato de Andalucía de Ultra Trail Individual y de Clubes por la Federación Andaluza de Atletismo, lo que refuerza el nivel competitivo de la cita. Su salida está prevista para las 6,00 horas del sábado, 11 de abril, desde Cenes de la Vega.

La Maratón, que arrancará ese mismo día a las 8,00 horas en Quéntar, propone un recorrido de 42 kilómetros que comparte parte del trazado con la Ultra, mientras que la Media, con salida el domingo 12 de abril a las 9,00 horas, ofrece una alternativa más accesible, con 25 kilómetros entre Pinos Genil y Pradollano.

Por último, la modalidad de Relevos, limitada a un máximo de cien equipos, compartirá recorrido con la Trail e incluirá la subida al Pico Veleta, con salida a las 6,00 horas del 11 de abril.