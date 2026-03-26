La Universidad CEU Fernando III fortalece su internacionalización con Kansai University. - UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III ha recibido la visita de la profesora Keiko Ikeda, catedrática de la Kansai University (Japón) y reconocida especialista en educación universitaria internacional, en el marco de una jornada de trabajo centrada en el impulso de la internacionalización académica de la cuarta universidad del CEU, que cuenta desde enero con un nuevo vicerrector de Internacionalización.

Según ha informado la Universidad CEU Fernando III en una nota, la profesora Ikeda ha sido recibida por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo; el vicepresidente de la Fundación Universitaria Fernando III el Santo, Juan Jurado; y el nuevo vicerrector de Internacionalización, Pablo Gutiérrez de Cabiedes.

Además, la Doctora por la University of Hawaii y líder del área de Internacionalización de Kansai University, Ikeda forma parte del International Advisory Board de CEU Universities. En el transcurso de la reunión, ha conocido en profundidad el Plan Estratégico de Internacionalización de la Universidad CEU Fernando III, abordando distintas líneas de colaboración y áreas de interés común.

De esta manera, "uno de los principales resultados del encuentro ha sido el desarrollo de las bases para la futura firma de acuerdos de colaboración docente y de movilidad estudiantil entre ambas instituciones". Estos acuerdos permitirán a los alumnos del CEU realizar estancias académicas y cursos de verano en universidades de Asia, al tiempo que se fomentará la llegada de estudiantes internacionales al campus sevillano.

Por tanto, este encuentro "refuerza la apuesta de la Universidad CEU Fernando III por la internacionalización y abre nuevas oportunidades para el desarrollo académico y personal de sus estudiantes en un entorno global".