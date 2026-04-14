La Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur lanzan la Cátedra 'José Luis García Palacios'

La Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur presentan la Cátedra de Emprendimiento y Empleabilidad 'José Luis García Palacios'. - UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur han puesto en marcha la Cátedra de Emprendimiento y Empleabilidad 'José Luis García Palacios', un proyecto conjunto orientado a reforzar la formación, la innovación y la generación de oportunidades en el ámbito agrario y rural.

Según ha informado la Universidad CEU Fernando III en una nota, el acto de presentación ha reunido a representantes del ámbito académico, empresarial e institucional, entre ellos, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el secretario general de Universidades, Antonio Posadas; y el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín.

Durante su intervención, el rector de la Universidad, José Alberto Parejo Gámir, ha destacado que esta iniciativa "consolida una colaboración sostenida en el tiempo y responde a los principales retos del sector agrario actual". Así, "la cátedra se orienta a impulsar el emprendimiento juvenil y la empleabilidad, especialmente en zonas rurales, mediante programas formativos, actividades de transferencia de conocimiento e iniciativas vinculadas a la investigación y la innovación", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto el foco en el papel de la digitalización, la tecnología y la inteligencia artificial (IA) como herramientas clave para la transformación del sector. "A pesar de los desafíos como la estacionalidad, el cambio climático y la fluctuación de precios, el campo ofrece oportunidades reales para nuevos modelos de negocio, incluyendo la agricultura orgánica, la tecnología agropecuaria y la transformación de productos locales", ha explicado.

De esta manera, el emprendimiento y la empleabilidad en el sector agrario en Andalucía constituyen pilares fundamentales de la economía, así el sector agroalimentario de Andalucía representa el 20% del valor añadido bruto (VAB) y el 21,6% del empleo nacional del sector, colocándose en la primera posición a nivel español.

UN RECONOCIMIENTO AL LEGADO DE JOSÉ LUIS GARCÍA PALACIOS

La cátedra lleva el nombre de José Luis García Palacios en reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social de Andalucía. En este sentido, el rector ha destacado su figura como empresario "comprometido, referente del mundo agrario y servidor público".

Por su parte, el presidente de la Fundación, José Luis García- Palacios Álvarez, ha agradecido este reconocimiento y ha defendido "la necesidad de estrechar los vínculos entre universidad y empresa, poniendo en valor el cooperativismo como modelo generador de riqueza y cohesión social". Además, ha indicado que "es fundamental que las universidades se acerquen a la empresa porque representan el nexo con la realidad".

Por otro lado, uno de los principales objetivos de la cátedra será "fomentar la formación de nuevos perfiles profesionales capaces de responder a los desafíos del sector agrario", en un contexto marcado por el envejecimiento de la población activa y la necesidad de relevo generacional. En este sentido, se impulsarán programas formativos, proyectos de investigación y actividades de transferencia de conocimiento que contribuyan a mejorar la empleabilidad, promover el emprendimiento y atraer talento joven con competencias en sostenibilidad, gestión, tecnología y comercialización.

Asimismo, la iniciativa contempla la organización de seminarios, conferencias, elaboración de material docente, dirección de proyectos académicos, concesión de becas y colaboración con otras cátedras nacionales e internacionales.

En esta línea, la consejera ha valorado la importancia de este tipo de iniciativas para "transferir conocimiento al tejido productivo, atraer nuevos perfiles profesionales y contribuir a fijar población en el territorio". Además, ha destacado el papel del sector agrario como "pilar estratégico" de la economía andaluza, especialmente en un contexto de transformación marcado por factores como el cambio climático o la evolución de los mercados internacionales.

No obstante, desde ambas instituciones han subrayado que la Cátedra de Emprendimiento y Empleabilidad 'José Luis García Palacios' se enmarca en la apuesta del grupo CEU por "fortalecer la conexión entre la formación universitaria y las necesidades reales del mercado laboral, favoreciendo así la inserción profesional del alumnado".

EMPRENDER E INNOVAR EN EL MUNDO RURAL

El acto ha incluido también la presentación del libro 'Emprender e innovar en el mundo rural', del ingeniero agrónomo Miguel Ángel Molinero Espadas, ofreciendo una visión "estratégica" sobre el emprendimiento en el ámbito rural en una obra que recoge la experiencia acumulada tras acompañar a más de 500 emprendedores a lo largo de su trayectoria profesional.

Durante su intervención, ha resaltado la importancia de "la planificación, el liderazgo y la sostenibilidad" como pilares fundamentales para el éxito de los proyectos empresariales. Así, con la puesta en marcha de esta Cátedra, la Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur "refuerzan su compromiso con la formación de calidad, la innovación y la creación de oportunidades en el medio rural, contribuyendo al desarrollo económico y social de Andalucía".