La Universidad de Granada impulsa su formación médica con nuevas infraestructuras de simulación clínica y un laboratorio

La Facultad de Medicina de la UGR cuenta con nuevas infraestructuras destinadas a reforzar la formación práctica del estudiantado de Ciencias de la Salud mediante la combinación de tecnologías de realidad virtual y entornos avanzados de simulación clínica - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR) cuenta con una serie de nuevas infraestructuras destinadas a reforzar la formación práctica del estudiantado de Ciencias de la Salud mediante la combinación de tecnologías de realidad virtual y entornos avanzados de simulación clínica.

Estos nuevos espacios son, por un lado, el nuevo laboratorio de ecografía con realidad virtual, coordinado por el Centro de Producción de Recursos Digitales; y, por otro, el Hospital de Simulación, el área de consultas simuladas y el Laboratorios de simulación y entrenamiento de habilidades clínicas que permiten reproducir situaciones asistenciales reales en entornos seguros, controlados y evaluables.

La nuevas infraestructuras han sido presentadas este miércoles a los medios de comunicación por, entre otros, el rector de la UGR, Pedro Mercado; el vicerrector de Transformación Digital, Gabriel Maciá; el decano de la Facultad de Medicina, José Juan Jiménez Moleón, y el presidente de la Plataforma de Asociaciones de Pacientes de Granada, Antonio Hermoso.

Pedro Mercado ha declarado que considera estas instalaciones como "un paso importantísimo, un paso adelante en la incorporación de las nuevas tecnologías y de la realidad virtual en algo que va a transformar de una forma cualitativa la formación de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, pero también de las capacidades que este centro, en toda su potencialidad, que va a tener para tener una docencia de vanguardia".

Maciá, por su parte, ha recordado que "no existe un proyecto de simulación y de realidad virtual en este nivel, financiados con fondos del gobierno y con fondos europeos Next Generation por un valor de 1,5 millones de euros". El decano ha comentado que se presentaba un proyecto de "alta tecnología, pero con un fin concreto como es la educación médica. Una formación médica que necesitamos, además, que se haga en unas condiciones de seguridad que permita repetir tantas veces como sea necesaria cada caso, desde el más sencillo hasta el caso más complejo, sin poner en riesgo absolutamente a ningún paciente real".

Jiménez Moleón ha resaltado "la colaboración de la asociación de Plataforma de Pacientes, fundamentales en esta parte de la formación de los futuros profesionales de la medicina".

El laboratorio de ecografía con realidad virtual constituye uno de los elementos más innovadores de este nuevo modelo de formación y entrenamiento. El espacio está equipado con 15 puestos individuales dotados con dispositivos de última generación que permiten al estudiantado interactuar con entornos virtuales altamente realistas. En ellos es posible reproducir la resistencia de los tejidos, la respuesta visual de un ecógrafo real y la aparición de diferentes patologías, lo que facilita el entrenamiento repetido en condiciones controladas.

Este tipo de aprendizaje favorece la adquisición inicial de habilidades técnicas y contribuye a optimizar la curva de aprendizaje antes de pasar a contextos clínicos más complejos.

El desarrollo de este laboratorio se enmarca en el Plan UniDigital del Ministerio de Universidades, orientado a la modernización del sistema universitario y a la incorporación de metodologías docentes innovadoras. Gracias a esta financiación, la Universidad de Granada ha podido dotarse de infraestructuras que integran tecnologías emergentes en el proceso formativo, impulsando modelos de aprendizaje inmersivo y adaptados a las necesidades actuales de la educación médica.

Por otro lado, la Facultad de Medicina ha llevado a cabo una profunda transformación de sus recursos dedicados a la simulación clínica, con el objetivo de reproducir con fidelidad los distintos contextos asistenciales en los que el estudiantado desarrollará su actividad profesional.

Estas infraestructuras permiten trabajar en tres ámbitos fundamentales: la simulación en entorno hospitalario, la simulación en consultas y el entrenamiento de habilidades clínicas específicas, ofreciendo así una formación integral y progresiva.

El Hospital de Simulación representa el núcleo de esta infraestructura. Concebido como un espacio de alta especialización, reproduce la organización y el funcionamiento de un centro sanitario real. En su interior se integran diferentes áreas asistenciales, como un quirófano-paritorio orientado a la simulación obstétrica y quirúrgica, una unidad de cuidados intensivos y urgencias destinada al entrenamiento en situaciones críticas, y una sala de hospitalización que emula la atención al paciente ingresado.

Cada una de estas unidades dispone de salas de procedimientos donde se desarrollan los escenarios, salas de control desde las que el profesorado puede dirigir su evolución y espacios destinados al análisis posterior de la práctica, lo que permite una evaluación detallada del desempeño de los y las estudiantes.

Uno de los elementos más relevantes de este hospital es la integración tecnológica de sus espacios. Las salas de control permiten gestionar en tiempo real tanto los escenarios de simulación como los sistemas audiovisuales que conectan las distintas unidades. Esta estructura facilita la observación del desarrollo de la actividad formativa, así como su registro para posteriores sesiones de análisis.

Además, la disposición de salas de briefing y debriefing favorece la reflexión sobre la práctica realizada, la identificación de errores y la mejora progresiva de las competencias clínicas. Junto al Hospital de Simulación, la facultad cuenta con un área específica de consultas simuladas que reproduce el funcionamiento de la atención ambulatoria.

Este espacio, compuesto por siete consultas, está diseñado para trabajar competencias esenciales como la entrevista clínica, la exploración física, la comunicación con el paciente y la toma de decisiones en contextos habituales de la práctica médica.

A diferencia de los escenarios hospitalarios, centrados en situaciones de mayor complejidad, este entorno permite abordar problemas de salud frecuentes en condiciones similares a las de un centro de salud o consultas externas hospitalarias.

El sistema audiovisual integrado en estas consultas añade un importante valor docente. Cada consulta dispone de cámaras y micrófonos que permiten transmitir en tiempo real la actividad a un seminario cercano, donde el profesorado y el resto de estudiantes pueden observar el desarrollo de la simulación sin interferir en ella.

A estas instalaciones se suman los laboratorios de simulación y entrenamiento de habilidades clínicas, que completan el modelo formativo. Son espacios orientados a la práctica de técnicas y procedimientos concretos, que permiten al estudiantado repetir maniobras como venopunción, la reanimación cardiopulmonar, la punción lumbar, la auscultación cardiorrespiratoria o el sondaje, entre otras, tantas veces como sea necesario hasta adquirir destreza y seguridad.

La combinación de todos estos recursos permite estructurar la formación médica en diferentes niveles. En una primera fase, el uso de la realidad virtual facilita la adquisición inicial de competencias en un entorno inmersivo y sin riesgo. Posteriormente, los espacios de simulación clínica permiten desarrollar estas habilidades en escenarios más complejos y cercanos a la práctica asistencial. Finalmente, el entrenamiento específico en laboratorios de habilidades contribuye a perfeccionar los procedimientos y consolidar la competencia técnica del estudiantado.