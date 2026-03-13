La Universidad de Jaén aborda con grupos de desarrollo rural medidas para afrontar retos identificados en las comarcas

Reunión con los grupos de desarrollo rural de la provincia de Jaén. - UJA

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz Reyes, se ha reunido con los presidentes y gerentes de los siete grupos de desarrollo rural de la provincia de Jaén, en la que se han abordado distintas iniciativas que tienen como objetivo común dar una respuesta "conjunta" a los principales retos identificados por estos grupos "conocedores de la realidad" de las comarcas.

En el encuentro, que también ha contado junto al equipo del Vicerrectorado de Desarrollo Territorial encabezado por Alberto del Real, hubo una fructífera puesta en común de iniciativas muy interesantes, según ha informado este viernes en una nota la UJA.

Igualmente, se puso sobre la mesa las capacidades de la institución académica y los desafíos identificados por estos actores clave para el desarrollo territorial.

En concreto, Ruiz ha aludido a iniciativas, por un lado, relacionadas con la formación que la UJA puede ofrecer en el ámbito del turismo, el patrimonio, la cultura o la gestión económica en el sector agrario, entre otras, así como el apoyo en materia industrial.

Por otro lado, ha hablado del apoyo de la universidad para la obtención de fondos que permitan la restauración de inmuebles catalogados como BIC o el desarrollo de iniciativas Leader, así como la participación de la UJA en los planes estratégicos comarcales, aportando su experiencia.

Con respecto a la despoblación y el reto demográfico, se ha hecho referencia a la falta de profesionales. "Tenemos que intentar que Jaén se un territorio atractivo y desde la Universidad de Jaén contribuiremos para que, desde el marco de nuestra programación de formación propia, podamos atender esa necesidad perentoria y relevante de profesionales", ha afirmado el rector.

La reunión ha contado con representantes de los grupos de desarrollo rural de las comarcas de la Sierra Sur, de la Campiña Norte (Prodecan), de El Condado (Asodeco), La Loma y Las Villas, la Sierra de Cazorla, la Sierra de Segura y Sierra Mágina. Ambas partes han acordado seguir avanzando conjuntamente con el objetivo de aterrizar algunas de las propuestas identificadas.

Este encuentro se enmarca en la estrategia de la Universidad de Jaén de impulso al desarrollo territorial, que coordina el Vicerrectorado de Desarrollo Territorial y Relaciones Institucionales. Su objetivo es que la UJA pueda incidir de forma más intensa en el desarrollo y transformación de los municipios y ciudades de la provincia.

La estrategia se puso en marcha hace un par de años con la creación de la Red UJA Municipios, que está propiciando la ejecución de proyectos e iniciativas de interés en distintas localidades.

"Se trata de una estrategia que queremos seguir desarrollando y dar continuidad con un hub de innovación, integrado por aquellas empresas de Jaén más innovadoras, y constituyendo centros permanentes de desarrollo territorial en algunos municipios que reúnan unas determinadas características muy específicas", ha señalado Ruiz.