La Universidad de Jaén alcanza el 100% de accesibilidad en los edificios de sus dos campus

Puerta automática y rampa de acceso al CRAI de la UJA - UJA

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha completado la adaptación del 100% de sus edificios en sus campus de Jaén y Linares para personas con movilidad reducida.

Este logro, que coincide con la conmemoración este tercer jueves del mes de mayo del Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad, ha sido posible tras la culminación de las últimas intervenciones en infraestructuras, que han garantizado la eliminación de las barreras arquitectónicas restantes mediante la instalación de sistemas de apertura automatizada en puntos estratégicos de sus instalaciones.

Entre las actuaciones más recientes destaca la instalación de dos nuevas puertas automáticas en el edificio de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Esta mejora en el Campus Científico y Tecnológico de Linares hace efectivo el recorrido accesible a todos los edificios del complejo desde las plazas de movilidad reducida situadas en el aparcamiento general, asegurando así una cadena de desplazamiento autónomo y sin obstáculos.

De igual manera, en el Campus de Las Lagunillas se ha procedido a la instalación de una puerta automática en el edificio D4 de Investigación y otra más en el edificio de Usos Múltiples (C4), concretamente en su entrada inferior por la planta baja, facilitando el acceso a servicios universitarios esenciales.

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha subrayado la importancia de esta meta, vinculándola directamente con la responsabilidad social de la entidad. En este sentido, ha manifestado que desde la Universidad de Jaén se entiende que la excelencia académica y científica debe ir de la mano de la equidad y la inclusión.

"Alcanzar la plena accesibilidad en todos y cada uno de los edificios de los dos campus no es simplemente la culminación de una serie de obras, sino la demostración palpable de un modelo de universidad pública que no deja a nadie atrás", ha asegurado.

Asimismo, el máximo responsable de la institución universitaria jiennense ha destacado que este logro refleja el compromiso firme y real de la UJA con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 10, orientado a la reducción de las desigualdades, y el ODS 11, que promueve ciudades y comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles.

La UJA ha asegurado que seguirá trabajando en el futuro para mejorar otros ámbitos de la inclusión, como la accesibilidad cognitiva, sensorial y digital, consolidando sus campus como espacios abiertos y habitables para todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto.