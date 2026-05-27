La Universidad de Jaén ofertará para el próximo curso 55 títulos de grados, tres de ellos de nueva implantación

Presentación de la oferta formativa de la UJA para el próximo curso - UJA

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ofrece 55 títulos de grado --43 grados y 12 dobles grados-- para el próximo curso, tres de ellos de nueva implantación como son el grado Ingeniería Biomédica; el de Industria Digital; y el Grado en Ciencias, Gestión y Políticas en Salud Global, este último en el marco de la Alianza NEOLAiA.

Para el próximo curso 2026-2027, la Universidad de Jaén ofrecerá 3.300 plazas de nuevo ingreso --a las que hay que añadir las de los programas de internacionalización--. Esta cifra es un ocho por ciento superior a la del curso actual (3.054 plazas), incremento derivado de la puesta en marcha de los nuevos grados y de la implementación gradual de grados recientes.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha apuntado que todos los grados están diseñados para dar respuesta no solo a las necesidades actuales de profesionales con alta cualificación del mercado laboral, sino también para anticiparse a los desafíos del mañana.

Para Ruiz, se trata de oferta "sólida", que abarca todas las áreas del saber y consolida a la UJA como "una universidad de prestigio, moderna e inclusiva".

La propuesta formativa se distribuye en 12 títulos en Ciencias Sociales y Jurídicas; seis títulos en Arte y Humanidades; cuatro títulos en Ciencias de la Educación, donde se suman esfuerzos con el centro adscrito de la SAFA en Úbeda; cuatro títulos en Ciencias de la Salud; tres títulos en Ciencias Experimentales y un catálogo diferencial en el ámbito de la Ingeniería, con 26 titulaciones repartidas entre Jaén y Linares.

En su intervención, Nicolás Ruiz ha asegurado que la Universidad de Jaén "ofrece algo más que títulos", afirmando que se enseña "el camino para alcanzar los puestos de mayor responsabilidad y relevancia en la sociedad actual".

"Apostamos por proyectar el futuro. Queremos que el talento de nuestros jóvenes encuentre aquí, en su tierra, el lugar donde sus ideas no tengan límites", ha dicho Ruiz, que ha apuntado que el lema escogido para la campaña de presentación de la oferta formativa de la UJA es 'En la UJA, tus ideas crecen contigo'.

El rector, que ha estado acompañado en la presentación por la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Mª Teresa Pérez, y la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, se ha referido al prestigio y reputación internacional de la UJA, como así acredita su posicionamiento en los rankings más destacados, que en su opinión se debe en parte a la evolución de la oferta formativa de Grado y Postgrado.

Se trata de una oferta que de cara al próximo curso que incorpora tres nuevos grados "estratégicos" y que "abren de forma sustancial el abanico de posibilidades para el potencial estudiantado".

Sobre el grado en Ingeniería Biomédica ha dicho que es una titulación única, puesto que fusiona la salud y la tecnología e incorpora mención dual. Se ofertarán 60 plazas junto a la Universidad de Granada y responde a una necesidad "urgente": preparar profesionales universitarios que dominen la tecnología biomédica del futuro.

"Hemos peleado mucho, y ustedes lo saben, para que este grado sea, por fin, una realidad", ha apuntado Nicolás Ruiz, en alusión a los problemas del curso pasado cuando la implantación de este grado quedó bloqueada después de que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) emitiera diversos informes desfavorables.

Ante las reclamaciones presentadas por las universidades públicas al Consejo de Universidades, el organismo estatal acabó validando el grado, que finalmente forma parte de la oferta de la UJA para el próximo curso.

Por su parte, el grado en Industria Digital nace de la sinergia estratégica entre las dos Escuelas Politécnicas Superiores de la UJA. Coordinado por la EPS de Linares, se trata de un título único en Andalucía, "muy demandado en toda España" y que es la evolución natural del máster en Industria Conectada que oferta la UJA.

"Tomamos una fórmula que ya garantizaba la plena inserción laboral y la convertimos en un grado innovador, con mención dual, para que nuestro estudiantado lidere la digitalización de la industria desde el primer día", ha explicado el rector.

El grado en Ciencias, Gestión y Políticas en Salud Global, una titulación con sello internacional, nace al abrigo de la Alianza de Universidades Europeas NEOLAiA. Este título, pendiente del informe de verificación, se impartirá íntegramente en inglés.

Comenzará su impartición con 25 estudiantes, con capacidad de proyección internacional, para transformar la salud desde la modernización de la gestión sanitaria, el conocimiento de las políticas públicas y el empleo de la ciencia de datos.

"Es nuestra respuesta directa a las lecciones que nos dejó la reciente crisis sanitaria mundial del Covid. Esta formación permitirá a los futuros profesionales abordar los problemas complejos con una visión multidisciplinar e integradora", ha apuntado Ruiz.

Sobre el resto de la oferta académica de grado de la UJA, Nicolás Ruiz ha apuntado que "el futuro ya empezó el año pasado" con la implantación del Grado en IA y Ciberseguridad --junto a la Universidad de Almería-- que ha tenido un primer año de andadura muy positivo, "lo que demuestra nuestra apuesta firme por la tecnología de vanguardia".

Asimismo, ha indicado que en el mes de septiembre se iniciará el 5º curso del Grado en Medicina, pudiendo contar con el nuevo centro de simulación clínica avanzada. También se ha referido al grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, un título de referencia exclusivo en la comunidad autónoma, que actúa como llave directa al mercado laboral, tanto en sectores tradicionales como emergentes.

Sobre el grado en Estadística y Empresa ha indicado que marca el paso a nivel nacional, especializando al estudiantado en estrategia empresarial y análisis de datos. Por otro lado, ha asegurado que "para nuestra universidad, la internacionalización representa una verdadera política de Estado".

La UJA impulsa la competitividad internacional y el bilingüismo a través de 12 dobles grados internacionales. Esta apuesta permite que el estudiantado de áreas como Ingeniería, Filología o Ciencias Sociales y Jurídicas obtengan titulaciones oficiales que son válidas tanto en España como en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o Argentina.

El anuncio promocional de la oferta formativa de la se ha diseñado íntegramente con inteligencia artificial (IA). "No lo hemos hecho por una simple cuestión estética o tecnológica; hemos elegido la IA, porque queríamos que la tecnología más vanguardista se pusiera al servicio de la emoción, de la imaginación y del alma de nuestra universidad", ha explicado el rector.